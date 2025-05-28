Медицинские услуги на Среднем Урале за год подорожали на 11,4%

Материалы по теме

На Среднем Урале замедлились темпы роста цен

Годовая инфляция в регионе в апреле снизилась до 11,2% ...

Цены на платные услуги в Свердловской области за год выросли на 11%

По сравнению с сентябрем 2023 года цены на платные услуги на Среднем Урале в первом месяце осени текущего года выросли ...

В Свердловской области банковские услуги за год подорожали более чем на четверть

В Свердловской области цены и тарифы на услуги в июле 2024 года выросли на 10,28% относительно аналогичного периода ...

