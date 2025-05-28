Медицинские услуги на Среднем Урале за год подорожали на 11,4%

Годовая инфляция в регионе в апреле снизилась до 11,2% ...29.10.2024 Цены на платные услуги в Свердловской области за год выросли на 11%
По сравнению с сентябрем 2023 года цены на платные услуги на Среднем Урале в первом месяце осени текущего года выросли ...29.10.2024 Цены на платные услуги в Свердловской области за год выросли на 11%
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. По сравнению с сентябрем 2023 года цены на платные услуги на Среднем Урале в первом ...23.08.2024 В Свердловской области банковские услуги за год подорожали более чем на четверть
В Свердловской области цены и тарифы на услуги в июле 2024 года выросли на 10,28% относительно аналогичного периода ...23.08.2024 В Свердловской области банковские услуги за год подорожали более чем на четверть
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. В Свердловской области цены и тарифы на услуги в июле 2024 года выросли на 10,28% ...