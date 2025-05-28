УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 18:01

Медицинские услуги на Среднем Урале за год подорожали на 11,4%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Медицинские услуги на Среднем Урале за последние 12 месяцев подорожали на 11,42%. При этом в июле рост составил 1,13%, говорится в материалах Уральского ГУ Банка России.

«Высокий спрос на них позволяет медицинским учреждениям переносить в цены возросшие издержки на оплату труда, аренду, обслуживание и обновление оборудования. Сильнее всего выросли цены на пребывание в стационаре, общий анализ крови, ультразвуковые исследования и физиотерапевтические процедуры», — рассказали эксперты ЦБ.
