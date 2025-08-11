УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:15

В Свердловской области к 2029 году построят золотоизвлекательную фабрику за 45 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Сегодня в Свердловской области началось строительство золотоизвлекательной фабрики «Салдинской золоторудной компании». Старт проекту дал врио губернатора региона Денис Паслер, сообщает пресс-служба АО «Полиметалл».

Общий объем инвестиций в проект составит 45 млрд руб. Фабрика, которую предполагается построить к 2029 году, после выхода на проектную мощность будет перерабатывать 3 млн т руды в год и производить 4,5 т золота ежегодно.

Предприятие будет использовать технологию извлечения золота «уголь-в-пульпе» (CIP) с выпуском итогового продукта — сплава Доре (золото-серебряный полуфабрикат). Доставка руды будет организована по новой железнодорожной ветке с помощью собственного парка из 250 вагонов. Это обеспечит «Полиметаллу» автономию в логистике и стабильные поставки сырья.

Сырьевая база проекта включает месторождения Павловское, Маминское и перспективное Першинское в Свердловской области. Компания также ведет активную разведку для ее расширения.

«Через несколько лет на этом месте появится высокотехнологичный комплекс. А вместе с ним — новые рабочие места, достойные заработные платы, дополнительные возможности для развития Нижней Салды», — отметил Денис Паслер.
