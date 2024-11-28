Зарплаты курьеров начали отставать от среднего уровня по стране

Материалы по теме

Средняя зарплата россиян в III квартале составила 83,9 тыс. рублей

УрБК, Москва, 28.11.2024. Средняя номинальная зарплата россиян в III квартале 2024 года составила 83 891 руб. Это на 3% ...

Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года

Медианная предлагаемая зарплата у курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. Об этом УрБК рассказали в ...

Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Медианная предлагаемая зарплата у курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. ...

Спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге за год вырос на 55%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В Екатеринбурге спрос на услуги курьеров в 2024 году вырос на 55% по сравнению с ...

Минэкономики прогнозирует рост средней зарплаты в РФ до 56 тыс. рублей

УрБК, Москва, 13.07.2021. Минэкономики прогнозирует рост средней зарплаты в России в 2021 году на 9,1%, до 56 тыс. руб. ...