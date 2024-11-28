УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:25

Зарплаты курьеров начали отставать от среднего уровня по стране

УрБК, Москва, 22.08.2025. Выручка крупнейших компаний экспресс-доставки в России в 2024 году составила 470 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 60%, пишут «Ведомости».

Курьерский бизнес показал себя как один из наименее рентабельных: по итогам прошлого года убыточность компании составила 11%.

На этом фоне многие предприятия стали экономить на заработной плате своих сотрудников. В 2022 году зарплата курьеров была чуть выше средней по стране. Сейчас она на четверть меньше этого показателя.
