Сегодня, 10:57

Цены на осенние туры по России за год выросли на 10-20%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Цены на осенние туры по России за год выросли на 10-20%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В 2025 году осенний отдых без учета транспортных расходов будет стоить россиянам: до 85-95 тысяч руб. за тур на море (7-8 ночей), около 90 тыс. за пять ночей в подмосковном отеле, примерно 140 тыс. за десятидневный санаторий в Кавминводах и порядка 45 тыс. руб. за экскурсионную поездку в Санкт-Петербург на 3-4 дня.

Также туроператоры фиксируют рост цен на отели в Калининграде и Санкт-Петербурге в октябре.
