Цены на осенние туры по России за год выросли на 10-20%

УрБК, Москва, 03.06.2025. Средняя стоимость зарубежного отдыха россиян в летний сезон текущего года снизилась на 10% по ...25.02.2025 Покупки зарубежных туров в России за неделю выросли на 10-40%
УрБК, Москва, 25.02.2025. Покупки зарубежных туров в России за неделю с 14 по 21 февраля выросли на 10-40% по сравнению ...29.01.2025 АТОР: Цены на автобусные туры и экскурсии с начала года увеличились на 15%
УрБК, Москва, 29.01.2025. Цены на автобусные туры и экскурсии в России с начала текущего года увеличились на 15%. Об ...12.09.2017 АТОР: Сочи, Анапа и Греция показали самые низкие минимальные цены на пляжный отдых в октябре
УрБК, Москва, 12.09.2017. Лидерами рейтинга минимальных цен на пакетные пляжные туры с вылетом из Москвы стали Сочи, ...04.12.2015 АТОР: Цены на новогодние туры в России увеличились на 15%
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2015. Цены на новогодние туры внутри РФ выросли на 15% к уровню прошлого года. Об этом ...