Вчера, 11:21

Минимальный набор школьных принадлежностей за год подорожал на 5,4%

УрБК, Москва, 21.08.2025. Минимальный набор школьной канцелярии и учебных принадлежностей за последний год в России подорожал на 5,4%. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР) со ссылкой на данные Росстата, пишет ТАСС.

Больше всего подорожали школьные тетради (+11,9%), шариковые авторучки (+10,8%), чернографитные карандаши (+9,6%), наборы фломастеров (+9%) и альбомы для рисования (+7,9%).

Также, по данным статистического ведомства, цены на одежду для школьников выросли на 6%. Стоимость необходимых для обучения ноутбуков снизилась на 4%, планшетов выросла на 1%, смартфонов — на 2,3%.

Ранее аналитики Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что стоимость необходимого комплекта школьных товаров для мальчиков в этом сезоне составляет 5 тыс. 228 руб., для девочек — 4 тыс. 768 руб. За год показатели снизились на 16% и 20% соответственно (в августе 2024 года — 6 тыс. 254 руб. и 6 тыс. 006 руб.).
