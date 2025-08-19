Минимальный набор школьных принадлежностей за год подорожал на 5,4%

Материалы по теме

Минимальная стоимость набора школьных товаров за год снизилась на 18%

УрБК, Москва, 19.08.2025. Минимальная стоимость набора школьных товаров в сетевой рознице в августе 2025 года снизилась ...

Минимальный набор продуктов в Свердловской области за полгода подорожал на 15%

Минимальный набор продуктов в Свердловской области с января по июнь 2025 года подорожал на 15,1%, до 8 тыс. 385,3 руб. ...

Минимальный набор продуктов в Свердловской области за полгода подорожал на 15%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. Минимальный набор продуктов в Свердловской области с января по июнь 2025 года подорожал ...

В России набор для окрошки за год подорожал на 8-9%

УрБК, Москва, 02.06.2025. В России набор для окрошки за последний год подорожал на 8-9%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой ...

Стоимость условного школьного набора на Среднем Урале за год выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. Стоимость условного школьного набора в Свердловской области за год выросла на 3%. Об ...