Минимальный набор школьных принадлежностей за год подорожал на 5,4%

УрБК, Москва, 19.08.2025. Минимальная стоимость набора школьных товаров в сетевой рознице в августе 2025 года снизилась ...
УрБК, Москва, 02.06.2025. В России набор для окрошки за последний год подорожал на 8-9%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой ...26.08.2021 Стоимость условного школьного набора на Среднем Урале за год выросла на 3%
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. Стоимость условного школьного набора в Свердловской области за год выросла на 3%. Об ...