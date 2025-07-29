Материалы по теме

Инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 13,5%

УрБК, Москва, 20.08.2025. Инфляционные ожидания россиян в августе 2025 года выросли до 13,5%. В июле этот показатель ...

Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года второй месяц подряд составляют 13% Об этом говорится в сообщении ...

УрБК, Москва, 29.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле 2025 года второй месяц подряд составляют 13%. Об этом ...

УрБК, Москва,18.07.2025. Инфляционные ожидания россиян в июле сохранились на уровне 13%. При этом наблюдаемая ...

Инфляционные ожидания россиян в июне 2024 года выросли до 11,9%

УрБК, Москва, 26.06.2024. Оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте возросла в июне до 11,9%. В мае ...