Судебные приставы обязали екатеринбурженку перенести установленное с нарушениями сантехническое оборудование

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге во дворе многоквартирного дома по адресу ул. Мамина-Сибиряка,70, ...13.05.2025 В Каменске-Уральском приставы приостановили на 60 суток эксплуатацию тигельной печи завода «Уралтехмаш»
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. Судебные приставы Каменска-Уральского исполнили решение суда о приостановке на 60 суток ...03.03.2025 УК «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, посвященный Масленнице
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, ...14.02.2025 Суд обязал екатеринбуржцев обеспечить сотрудникам УК «Фонд Радомир» доступ к трубам в квартире для замены
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Семью из Екатеринбурга заставили через суд предоставить доступ к трубам в квартире для ...05.09.2014 Судебные приставы обязали ЗАО «Русский хром 1915» оплатить долг в размере 6,2 млн рублей перед ООО «Гидрострой»
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2014. Судебные приставы Первоуральска взыскали с ЗАО «Русский хром 1915» задолженность в ...