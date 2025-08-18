УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:20

Судебные приставы обязали екатеринбурженку перенести установленное с нарушениями сантехническое оборудование

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. Судебные приставы исполнили постановление о принудительном переносе сантехнического оборудования в одной из квартир на проспекте Ленина, 69/13. Речь идет о перемещении унитаза, ванны и кухонной мойки. Этой информацией с УрБК поделились в управляющей компании дома — ООО «Фонд Радомир».

«После проведенного соседями ремонта в квартире, жительница с первого этажа стала замечать на кухне и в ванной комнате протечки. Вызвала специалистов управляющей организации ООО «Фонд Радомир», которые выявили нарушения: в квартире на втором этаже хозяйка самовольно переустановила унитаз, ванну и кухонную мойку, которые подключены с нарушениями», — говорится в сообщении.

Это привело к судебному разбирательству, по итогам которого суд обязал женщину перенести оборудование. Сначала женщина отказывалась исполнять судебное решение. Однако после взыскании исполнительского сбора и неоднократных предупреждениях о более серьезных штрафах, екатеринбурженка привела инженерную систему в первоначальное состояние. Решение суда было исполнено в полном объеме.
