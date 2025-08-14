УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США вырос до 80,43 руб., евро — до 94,09 руб.

УрБК, Москва, 19.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 августа 2025 года. Курс доллара США вырос на 40 коп., до 80,43 руб., евро — на 38 коп., до 94,09 руб.
