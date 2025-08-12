УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:48

Денис Паслер высоко оценил вклад заводов «Атомстройкомплекса» в улучшение экологии региона

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. Глава Свердловской области Денис Паслер высоко оценил вклад заводов по производству стройматериалов, которые принадлежат «Атомстройкомплексу», в улучшение экологической ситуации в регионе. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

«На заводах «Теплит» в Рефтинском и Березовском основным сырьем для производства газобетона служит зола Рефтинской электростанции. На сегодняшний день этот объект производит почти 30% от общего объема вредных выбросов в атмосферу. Зола уноса будет использоваться и на новом заводе «Теплит» под Сысертью. С его пуском общий объем переработки золы составит 400 тыс. т в год — столько золы остается на Рефтинской ГРЭС ежемесячно. Таким образом, предприятие будет забирать 12-ю часть золы с электростанции, чтобы выпускать на ее основе 1,2 млн кубометров газобетона в год», — написал Д. Паслер.

По его словам, в результате вместо золоотвалов регион получает качественный и экологичный стройматериал с такими потребительскими свойствами, как морозостойкость, теплоэффективность и прочность. Это большой вклад в экологическое благополучие Свердловской области.

«Кроме того, все предприятия сысертского кластера безотходного экопроизводства строительных материалов «Атомстройкомплекса» оснащены высокоэффективными системами фильтрации. На заводе «АТОМ Цемент» установлено около 40 газоочистных фильтров, включая рукавные, которые очищают воздух от пыли. Главный электрофильтр обеспечивает 99,9% степень очистки отходящих газов системы обжига клинкера — это значит, что после фильтрации воздух становится чище, чем в городе», — добавил глава региона.

Фото из Telegram-канала Дениса Паслера
