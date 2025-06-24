УралБизнесКонсалтинг
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 15:52

Телефонные мошенники похитили у екатеринбургского врача 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Телефонные аферисты похитили у 29-летней жительницы Екатеринбурга, которая работает онкологом в городской больнице, 1 млн рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Преступление произошло 8 августа. Женщине позвонили якобы с почты и сказали, что на ее имя поступила посылка. Злоумышленники просили назвать код из SMS-сообщения для ее получения. Женщина, не задумываясь, продиктовала номер и положила трубку. Затем другие мошенники убедили жертву, что ее счета теперь под угрозой, и приказали перевести деньги якобы на безопасный счет.

«Когда аферисты перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что ее обманули», — говорится в сообщении.

В итоге было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
