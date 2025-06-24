Телефонные мошенники похитили у екатеринбургского врача 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Мошенники за последнюю неделю похитили у жителей Екатеринбурга 10 млн 589 тыс. руб., ...12.05.2025 В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки свыше 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у местной жительницы 1941 года рождения ...13.09.2024 В Серове телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Серове телефонные аферисты похитили у пенсионерки свыше 1 млн 160 тыс. руб. Об этом ...14.05.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу перевести на «безопасные счета» около 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу отдать личные накопления ...24.11.2020 Лжебанкиры похитили у жительницы Екатеринбурга более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Телефонные мошенники похитили у 44-летней жительницы Екатеринбурга свыше 4 млн руб. ...