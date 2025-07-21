УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:42

В Свердловской области началась уборочная кампания

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. В Свердловской области началась уборочная кампания. Старт уборке урожая был дан на Дне поля-2025. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, аграриям предстоит обработать почти 500 тыс. га земли. Для обеспечения их надежной техникой с начала года было приобретено более 800 единиц комбайнов, тракторов и другого оборудования. Расходы на эти цели составили около 3,4 млрд руб.

Отметим, что в мероприятии День поля приняли участие более 60 организаций. Было представлено около 150 единиц оборудования и техники.
