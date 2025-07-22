УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:21

В Екатеринбурге благоустраивают сквер возле УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Основатели «Золотого яблока» Иван Кузовлев и Максим Паняк обратились к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с инициативой благоустроить сквер возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге. Об этом рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

В Екатеринбурге благоустраивают сквер возле УрГЭУ

В этом месте планируется высадить деревья, разбить цветники, проложить пешеходные и велосипедные дорожки, установить шезлонги, уличные кресла, скамьи.

По словам Д. Паслера, стоимость проекта оценивается в 150 млн руб. Работы по благоустройству уже начались, их предполагается завершить осенью 2026 года.

В Екатеринбурге благоустраивают сквер возле УрГЭУ

«Над проектом работает команда архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Продуманы технические решения полива и освещения», — заявил Д. Паслер.

Также отмечается, что руководство «Золотого яблока» подтвердило готовность участвовать в благоустройстве пешеходной ул. Вайнера в Екатеринбурге.

Изображения из телеграм-канала Д. Паслера
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.07.2025 В Екатеринбурге могут скорректировать проект благоустройства набережной Исети и Ольховки

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Проект благоустройства набережной рек Исеть и Ольховка, который победил в голосовании в ...

23.04.2025 Фабрика «Калина» планирует к 2030 году увеличить мощности на 30%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2025. Косметическая фабрика «Калина» в Екатеринбурге планирует к 2030 году увеличить мощности ...

09.02.2024 В Екатеринбурге стартовала реконструкция набережной Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов

УрБК, Екатеринбург. 09.02.2024. В Екатеринбурге специалисты приступили к реконструкции набережной Исети от улицы ...

14.08.2023 В Екатеринбурге нашли инвестора для благоустройства территории возле УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В Екатеринбурге нашелся инвестор, который готов вложиться в благоустройство территории ...

14.06.2013 В Екатеринбурге появится новый сквер

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2013. В преддверии празднования 290-летия Екатеринбурга в столице Урала появится новый сквер ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (310)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18