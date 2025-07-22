В Екатеринбурге благоустраивают сквер возле УрГЭУ

Изображения из телеграм-канала Д. Паслера

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. Основатели «Золотого яблока» Иван Кузовлев и Максим Паняк обратились к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с инициативой благоустроить сквер возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге. Об этом рассказал глава региона в своем Telegram-канале.В этом месте планируется высадить деревья, разбить цветники, проложить пешеходные и велосипедные дорожки, установить шезлонги, уличные кресла, скамьи.По словам Д. Паслера, стоимость проекта оценивается в 150 млн руб. Работы по благоустройству уже начались, их предполагается завершить осенью 2026 года.«Над проектом работает команда архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Продуманы технические решения полива и освещения», — заявил Д. Паслер.Также отмечается, что руководство «Золотого яблока» подтвердило готовность участвовать в благоустройстве пешеходной ул. Вайнера в Екатеринбурге.