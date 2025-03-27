УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:43

В Реже после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу за 105 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. В Реже после вмешательства прокуратуры провели капительный ремонт дороги, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

Отмечается, что в 2022 году органы прокуратуры выявили несоответствие нормативным требованиям участка автодороги на ул. Красноармейская. По результатам проверки в суд был направлен иск о возложении на администрацию Режевского муниципального округа и муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» обязанностей по капремонту данного участка. Иск был полностью удовлетворен.

Ремонт проходил в три этапа с 2023 по 2025 годы, его стоимость составила свыше 105 млн руб. На текущий момент ремонт завершен.
