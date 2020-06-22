УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:43

Почти половина опрошенных россиян не имеет сбережений

УрБК, Москва, 13.08.2025. Почти половина (45%) россиян не умеет никаких сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса холдинга «Ромир», пишет ТАСС.

Отмечается, что 48% граждан хранят свои накопления исключительно в рублях, 3% — в рублях и долларах США, 2% — в долларах и евро, 2% — в рублях и евро, 1% — только в долларах США.

Также в исследовании говорится, что 48% опрошенных россиян не меняли привычный образ жизни из-за непростой геополитической и экономической ситуации.
