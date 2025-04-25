УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:01

Объем просрочки по ипотеке в России за год вырос на 97%

УрБК, Москва, 12.08.2025. Объем просроченной задолженности по ипотеке в России во II квартале вырос на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95 млрд руб. Просрочка по автокредитам увеличилась на 85%, до 32 млрд руб., пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней по автокредитам достигла 4%, а по ипотеке — 1,1%, сообщили в ЦБ. Регулятор добавил, что в 2023-24 годах банки активно выдавали ипотеку рискованным заемщикам, в автокредитовании также наблюдался всплеск активности. Это сказалось на качестве кредитов. При этом сейчас требования к заемщикам постепенно ужесточаются. Во II квартале 2025 года доля ипотек с взносом до 20% упала до 5% (против 54% в конце 2022-го), а с долговой нагрузкой выше 80% — до 6% (против 47% в 2023-м).

Аналитик Андрей Бархота не исключает, что этой зимой (в октябре 2025-го — марте 2026 года) объем просроченной задолженности по кредитам может удвоиться.

Напомним, что в ходе последнего заседания совета директоров ЦБ снизил ключевую ставку (от уровня которой зависят и кредитные ставки) до 18%. Ранее УрБК писал, что к концу года ставка может снизиться до 14%.
