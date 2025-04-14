УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 14:26

Минимальная стипендия в российских вузах с 1 сентября составит 2 тыс. 224 рубля

УрБК, Москва, 12.08.2025. С 1 сентября 2025 года Минобрнауки РФ повысит размер минимальной стипендии до 2 тыс. 224 руб., пишет ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

Минимальная государственная академическая стипендия у студентов высших учебных заведений должна составлять как минимум 2 тыс. 224 руб., а социальная стипендия в российских вузах — не менее 3 тыс. 340 руб. Государственная стипендия аспирантов в педагогических вузах должна составлять не менее 10 тыс. 513 руб. Для ординаторов предусмотрена минимальная государственная стипендия 11 тыс. 157 руб., а для ассистентов-стажеров — 4 тыс. 380 руб.

В приказе Минобразования РФ говорится, что указанные цифры — минимальные возможные выплаты. Иными словами, они могут быть и выше, на усмотрение вуза.

Ранее УрБК писал, что в Екатеринбурге почти полторы тысячи студентов-педагогов и медиков получили доплаты к стипендиям от фонда «Кампус».
