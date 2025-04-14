Минимальная стипендия в российских вузах с 1 сентября составит 2 тыс. 224 рубля

Материалы по теме

В Екатеринбурге почти 1,4 тысячи студентов-педагогов и медиков получили доплаты к стипендиям от фонда «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2025. По итогам прошедшей зимней сессии Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус» ...

Стипендия Андрея Вознесенского появится в России

В России появится стипендия имени Андрея Вознесенского. Соответствующий указ был подписан сегодня президентом РФ ...

Уральский федеральный университет планируется включить в группу вузов, стипендия в которых будет повышена на минимальные значения

УрБК, Москва, 10.11.2011. Министерство образования и науки РФ намерено ввести коэффициенты для стипендиальных фондов ...

В Уральском государственном экономическом университете увеличен размер стипендий

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2011. Академическая стипендия для студентов, обучающихся на «хорошо», «хорошо» и «отлично» ...

Председатель профкома студентов Лесотехнического университета Надежда Клецко: Стипендия осталась едва ли не единственным средством к существованию студентов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2009. «Во время финансового кризиса стипендия может стать основным доходом студентов. В ...