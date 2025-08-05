УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:25

В Екатеринбурге определили застройщика для реновации площадки КРТ на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. В Екатеринбурге определили застройщика для реновации площадки комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Бабушкина — Корепина — Стачек. На торгах победила компания «Практика». Информация об этом появилась на сайте ГИС «Торги»

На аукционе цена участка выросла с начальных 543 тыс. 661,87 рубля до 51,45 млн рублей. Таким образом, в ходе торгов площадка подорожала в 94 раза.

Площадка КРТ займет два несмежных соседних пространства. Одно — в границах улиц Бабушкина, Стачек, Краснофлотцев и Корепина, второе — по другую сторону перекрестка улиц Корепина и Бабушкина. Площадь участков составит около 20 тыс. кв. м и более 2 тыс. кв. м соответственно.

На территориях будет расселено 16 старых домов, построен детсад на 150 мест, новое жилье и спортивный объект. Весь комплекс работ займет 13 лет.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.08.2025 В Екатеринбурге утвердили площадку КРТ в границах улиц Майкопской, Армавирской и Подгорной

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. В Екатеринбурге утвердили площадку для благоустройства в рамках программы «Комплексное ...

06.06.2025 В Екатеринбурге утвердили проект межевания площадки КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской

УрБК, 06.06.2025. В Екатеринбурге утвержден проект межевания площадки комплексного развития территории (КРТ) в районе ...

29.05.2025 В Екатеринбурге утвердили очередной проект КРТ

Подписано постановление о развитии территории на улице Московской ...

18.04.2025 В Екатеринбурге утвердили новую территорию комплексного развития

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Екатеринбурге утвердили новую территорию для комплексного развития (КРТ) в квартале ...

07.11.2024 В Екатеринбурге в программу реновации включена еще одна жилая зона на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2024. В Екатеринбурге в программу комплексного развития территории (КРТ) включена еще одна ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18