В Екатеринбурге определили застройщика для реновации площадки КРТ на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. В Екатеринбурге утвердили площадку для благоустройства в рамках программы «Комплексное ...06.06.2025 В Екатеринбурге утвердили проект межевания площадки КРТ в районе улиц Московской и Гурзуфской
УрБК, 06.06.2025. В Екатеринбурге утвержден проект межевания площадки комплексного развития территории (КРТ) в районе ...29.05.2025 В Екатеринбурге утвердили очередной проект КРТ
Подписано постановление о развитии территории на улице Московской ...18.04.2025 В Екатеринбурге утвердили новую территорию комплексного развития
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Екатеринбурге утвердили новую территорию для комплексного развития (КРТ) в квартале ...07.11.2024 В Екатеринбурге в программу реновации включена еще одна жилая зона на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2024. В Екатеринбурге в программу комплексного развития территории (КРТ) включена еще одна ...