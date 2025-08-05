В Екатеринбурге определили застройщика для реновации площадки КРТ на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. В Екатеринбурге определили застройщика для реновации площадки комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Бабушкина — Корепина — Стачек. На торгах победила компания «Практика». Информация об этом появилась на сайте ГИС «Торги»



На аукционе цена участка выросла с начальных 543 тыс. 661,87 рубля до 51,45 млн рублей. Таким образом, в ходе торгов площадка подорожала в 94 раза.



Площадка КРТ займет два несмежных соседних пространства. Одно — в границах улиц Бабушкина, Стачек, Краснофлотцев и Корепина, второе — по другую сторону перекрестка улиц Корепина и Бабушкина. Площадь участков составит около 20 тыс. кв. м и более 2 тыс. кв. м соответственно.



На территориях будет расселено 16 старых домов, построен детсад на 150 мест, новое жилье и спортивный объект. Весь комплекс работ займет 13 лет.