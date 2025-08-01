Производство кваса в России по итогам года может вырасти на 11%

УрБК, Москва, 01.08.2025. В мае-июне текущего года российский рынок прохладительных напитков столкнулся со значительным ...24.06.2025 АКИТ: Рынок онлайн-торговли РФ в 2025 году может вырасти на 30%
УрБК, Москва, 24.06.2025. Объем рынка онлайн-торговли России в 2025 году может вырасти на 30% по сравнению с предыдущим ...30.05.2025 Производство майонеза в России в 2025 году может вырасти на 4,5%
УрБК, Москва, 30.05.2025. По итогам 2025 года в России могу произвести 929 тыс. т майонеза, что на 4,5% больше, чем в ...24.04.2015 Heineken наладит выпуск кваса в России
Голландская пивоваренная компания Heineken наладит выпуск кваса на своих российских заводах. Об этом сообщает газета ...29.06.2011 В Петербурге обиделись на рекламу кваса «Никола» за слово «прикол»
В Санкт-Петербурге осудили рекламную кампанию кваса «Никола» со слоганом «Быть русским — по приколу!». Как сообщает ...