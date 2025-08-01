УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:04

Производство кваса в России по итогам года может вырасти на 11%

УрБК, Москва, 12.08.2025. Производство кваса в России по итогам 2025 года может вырасти на 11% по сравнению с предыдущим годом и составить 978 млн литров. При этом из-за прохладного начала лета и повышения акцизов спрос на данный напиток не увеличился, что может привести к кризису перепроизводства. Такие данные приводит исследование Национального рейтингового агентства (НРА), сообщает «Коммерсантъ».

В целом эксперты отмечают, что с 2017 по 2024 годы выпуск кваса в стране вырос на 36%, до 881 млн литров в год.

По оценке экспертов, спрос на данную продукцию остается стабильным. Дополнительным стимулом выступает растущая тенденция выбора потребителей в пользу натурального напитка взамен сахаросодержащих газировок вследствие устойчивого тренда на ведение здорового образа жизни и популяризации традиционной русской кулинарии.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.08.2025 В мае-июне 2025 года продажи кваса в России упали на 15%

УрБК, Москва, 01.08.2025. В мае-июне текущего года российский рынок прохладительных напитков столкнулся со значительным ...

24.06.2025 АКИТ: Рынок онлайн-торговли РФ в 2025 году может вырасти на 30%

УрБК, Москва, 24.06.2025. Объем рынка онлайн-торговли России в 2025 году может вырасти на 30% по сравнению с предыдущим ...

30.05.2025 Производство майонеза в России в 2025 году может вырасти на 4,5%

УрБК, Москва, 30.05.2025. По итогам 2025 года в России могу произвести 929 тыс. т майонеза, что на 4,5% больше, чем в ...

24.04.2015 Heineken наладит выпуск кваса в России

Голландская пивоваренная компания Heineken наладит выпуск кваса на своих российских заводах. Об этом сообщает газета ...

29.06.2011 В Петербурге обиделись на рекламу кваса «Никола» за слово «прикол»

В Санкт-Петербурге осудили рекламную кампанию кваса «Никола» со слоганом «Быть русским — по приколу!». Как сообщает ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18