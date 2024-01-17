Половина ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Свердловской области 52% жителей собираются искать подработку в ближайшие три месяца. ...22.03.2022 Почти 60% трудоустроенных жителей Среднего Урала хотели бы найти дополнительные источники дохода
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. 59% трудоустроенных жителей Свердловской области хотели бы найти дополнительные ...26.10.2021 Более половины жителей Екатеринбурга предпочитает подработку кредитам
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. В Екатеринбурге 54% жителей в случае появления дополнительной финансовой потребности ...20.08.2021 Более половины россиян подрабатывают из-за нехватки основного дохода
УрБК, Москва, 20.08.2021. 53% россиян подрабатывают из-за нехватки основного дохода, свидетельствуют результаты ...12.12.2014 40% сотрудников екатеринбургских компаний имеют подработку
40% штатных сотрудников екатеринбургских компаний имеют подработку (или «фриланс»), при этом их количество значительно ...