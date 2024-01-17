УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:05

Половина ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать

УрБК, Москва, 12.08.2025. 21% ищущих подработку россиян уже зарегистрированы как самозанятые. Еще 22% планируют это сделать. Такие данные приводит сервис «Авито Подработки», сообщает «Коммерсантъ».

Популярность формата самозанятости обусловлена рядом преимуществ, включая возможность совмещать основную деятельность с дополнительным доходом, гибкий график, отсутствие бумажной отчетности, автоматическое начисление налога и минимальную налоговую ставку (4% дохода от физических и 6% — от юридических лиц). Также имеется налоговый вычет для новичков в 10 тыс. руб.

Согласно оценке «Авито Подработки», средний доход самозанятого составляет от 36 до 60 тыс. руб. в месяц. Ограничения максимального дохода на текущий момент — 2,4 млн руб. По данным исследования, в ближайшие полгода искать подработку собираются 74% россиян, и самозанятость для них становится удобным способом увеличения дохода. Так, по данным ФНС, за год число самозанятых увеличилось на 29%, до 13,8 млн человек.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.01.2024 Более 50% жителей Среднего Урала планируют искать подработку в ближайшие три месяца

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Свердловской области 52% жителей собираются искать подработку в ближайшие три месяца. ...

22.03.2022 Почти 60% трудоустроенных жителей Среднего Урала хотели бы найти дополнительные источники дохода

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. 59% трудоустроенных жителей Свердловской области хотели бы найти дополнительные ...

26.10.2021 Более половины жителей Екатеринбурга предпочитает подработку кредитам

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. В Екатеринбурге 54% жителей в случае появления дополнительной финансовой потребности ...

20.08.2021 Более половины россиян подрабатывают из-за нехватки основного дохода

УрБК, Москва, 20.08.2021. 53% россиян подрабатывают из-за нехватки основного дохода, свидетельствуют результаты ...

12.12.2014 40% сотрудников екатеринбургских компаний имеют подработку

40% штатных сотрудников екатеринбургских компаний имеют подработку (или «фриланс»), при этом их количество значительно ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18