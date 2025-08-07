УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:42

Мошенники стали выманивать личные данные россиян через фейковые чат-боты «Почты России»

УрБК, Москва, 11.08.2025. Мошенники стали выманивать личные данные россиян через фейковые чат-боты «Почты России» в Telegram. Об этом сообщил директор по продукту Staffcop направления информационной безопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский, пишет РИА Новости.

Атака начинается с получения жертвой уведомления, предлагающего отследить посылку или получить заказное письмо. С помощью мини-приложения, имитирующего форму входа на «Госуслуги», мошенники получают данные пользователя, после чего сообщают ему о взломе, якобы входе в систему с зарубежного IP-адреса и предлагают перезвонить на «горячую линию». Затем, представляясь сотрудниками Центробанка, злоумышленники сообщают о якобы взятом на имя жертвы кредите лицом, занесенным в список экстремистов, и угрожают уголовной ответственностью.

В данной схеме нет ставших традиционными просьб «назвать код из смс», однако присутствует психологическое давление, поддельные документы, имитация входа через «Госуслуги» и переключения между «операторами». По словам Д. Бориславского, это показывает, что атаки становятся более точечными и изощренными.
