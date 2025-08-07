Мошенники стали выманивать личные данные россиян через фейковые чат-боты «Почты России»

Материалы по теме

УрБК, Москва, 07.08.2025. Мошенники стали обманывать россиян при помощи поддельных штрафов от ГИБДД, сообщает ...

УрБК, Москва, 21.05.2025. Мошенники стали использовать Telegram-ботов для получения паролей от «Госуслуг». Об этом ...

УрБК, Москва, 12.03.2025. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Они представляются ...

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...

УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...