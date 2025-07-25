УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:58

Минтруд ожидает снижение числа работоспособного населения к 2030 году на 6 млн человек

УрБК, Москва, 08.08.2025. Минтруд РФ прогнозирует снижение числа работоспособного населения к 2030 году на 6 млн человек. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Платыгин в ходе своего выступление на форуме «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты», пишет ТАСС.

«В перспективе до 2030 года мы ожидаем серьезного снижения численности населения в наиболее производительных возрастах — это 30-39 лет — почти 6 млн. И одновременно ожидается увеличение численности населения в старших возрастах», — заявил Д. Платыгин.

По его словам, для удовлетворения потребностей в кадрах необходимо ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 млн человек. В этом поможет ожидаемое увеличение численности молодежи в возрастной категории от 15 до 29 лет.

Ранее аналитики Банка России рассказали о снижении напряженности на рынке труда РФ.

«По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. По-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы», — отмечали аналитики ЦБ.
