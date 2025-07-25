Минтруд ожидает снижение числа работоспособного населения к 2030 году на 6 млн человек

УрБК, Москва, 23.04.2025. Численность занятых в экономике россиян к 2030 году вырастет на 3,4% по сравнению с 2023 ...

Минтруд ожидает увеличения численности занятых к 2030 году на 3,4%

В России к 2030 году дефицит кадров вырастет до 2 млн человек. Об этом в интервью «Известиям» рассказала генеральный ...

АСИ: Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2 млн человек

К 2030 году количество трудоспособных россиян в возрасте 30-39 лет сократится на 7,2 млн человек

Количество трудоспособного населения в возрасте 30-39 лет в России к 2030 году уменьшится на 7,2 млн человек, а ...