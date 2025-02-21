УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:55

Выдачи кредитов наличными в России в июле выросли на 23%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Выдачи кредитов наличными в России в июле выросли на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, до 345 млрд руб. Такие данные приводит Frank RG, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что увеличение количества необеспеченных кредитов обусловлено, главным образом, ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики регулятора, притом, что оно происходит даже на фоне текущих высоких процентных ставок.

Кроме того, аналитики указывают на рост популярности кредитов наличными под залог недвижимости, чему способствуют более мягкие требования кредитных организаций. Так, согласно данным Frank RG, в июле выдача таких кредитов достигла 25,7 млрд руб., что является максимальным месячным показателем с 2023 года.
