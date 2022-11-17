УралБизнесКонсалтинг
Главный специалист группы по развитию НТЦ ММК избран членом-корреспондентом Российской инженерной академии

УрБК, Магнитогорск, 06.08.2025. Главный специалист группы по развитию научно-технического центра (НТЦ) Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») Сергей Денисов избран членом-корреспондентом Российской инженерной академии, сообщает пресс-служба компании.

Фото Дмитрия Рухмалева

С. Денисов пришел на ММК в 1997 году сразу после окончания с отличием Магнитогорской горно-металлургической академии (ныне МГТУ им. Г.И. Носова). Выпускник кафедры «Обработка металлов давлением», все эти годы он работает на передовой научно-производственной мысли ММК, занимаясь разработкой современных технологий прокатного производства.

Имя Сергея Денисова хорошо известно в научных кругах и в среде металлургов-производственников. В его активе 250 научных трудов, в том числе две монографии, 152 статьи, 96 авторских свидетельств, 106 реализованных на промышленном производстве инновационных проектов. Во многом благодаря разработкам, сделанным под руководством Сергея Денисова, сегодня ПАО «ММК» прочно занимает ведущие позиции среди металлургических компаний страны в области выпуска листового проката.

Среди задач, которые сейчас курирует Сергей Денисов на ММК — изобретательство и рационализаторство. В 2016 году под его руководством внедрено в эксплуатацию мобильное приложение по сбору идей «Эволюция» — удобная цифровая платформа для сбора и подачи идей, позволяющая подавать идеи на рассмотрение экспертных комиссий прямо со смартфона. Всего за последние годы было зарегистрировано более 50 тыс. рацпредложений, многие из которых внедрены в производство.

Несмотря на многочисленные достижения и регалии, Сергей Денисов не останавливается на достигнутом — в этом году он прошел обучение и, сдав экзамены, стал экспертом премии Правительства РФ в области качества.
