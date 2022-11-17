Главный специалист группы по развитию НТЦ ММК избран членом-корреспондентом Российской инженерной академии

УрБК, Магнитогорск, 17.11.2022. Представители Магнитогорского металлургического комбината (ММК) приняли участие в ...20.03.2018 Сотрудник ММК стал победителем всероссийского конкурса «Инженер года»
УрБК, Магнитогорск, 20.03.2018. Главный специалист группы по развитию научно-технического центра Магнитогорского ...11.10.2017 ММК представил инновационные достижения в производстве современного металлопроката
УрБК, Магнитогорск, 11.10.2017. Сегодня в Магнитогорске завершает свою работу XI Международный конгресс прокатчиков. Об ...26.06.2017 На ММК прошла акция «Свежая идея»
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Накануне Дня изобретателя и рационализатора в ПАО «Магнитогорский металлургический ...01.04.2015 Гендиректор «Уралтрансмаша» Алексей Носов назначен советником Российской академии ракетных и артиллерийских наук
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2015. Генеральный директор АО «Уралтрансмаш» (входит в состав ОАО «НПК «Уралвагонзавод») ...