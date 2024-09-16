Бренд-директор «Атомстройкомплекса» рассказал на ИННОПРОМе о влиянии социокультурных инициатив на девелоперские проекты

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила футболки с цитатами легенды уральского андеграунда ...07.08.2024 В Екатеринбурге команда арт-программы «ЧО» вместе с местными жителями 11 августа украсит постерами-раскрасками забор вдоль проспекта Космонавтов
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В Екатеринбурге команда паблик-арт-программы «ЧО» вместе с местными жителями 11 августа ...28.06.2024 «Атомстройкомплекс» восстановит закрашенные рисунки на «тропе Старика Б.У. Кашкина» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Участники паблик-арт-программы «ЧО» (инициатор — строительная компания ...28.05.2021 Культурный проект «Атомстройкомплекса» получил четыре награды на фестивале рекламы «Серебряный Меркурий»
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Фестиваль паблик-арта «ЧО», который в прошлом году организовала компания ...09.02.2021 В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...