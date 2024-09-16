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Бренд-директор «Атомстройкомплекса» рассказал на ИННОПРОМе о влиянии социокультурных инициатив на девелоперские проекты

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. Бренд-директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов рассказал на ИННОПРОМе в рамках партнерской сессии Сбербанка о влиянии социокультурных инициатив на девелоперские проекты, представив кейсы по взаимодействию девелопера с жителями, которые стали драйвером развития территорий, сообщает пресс-служба застройщика.

Бренд-директор «Атомстройкомплекса» рассказал на ИННОПРОМе о влиянии социокультурных инициатив на девелоперские проекты

«Сегодня девелопмент выходит далеко за рамки строительства новых зданий. Мы комплексно развиваем среду, возводим современные жилые кварталы на месте ветхого жилья, дороги, школы и садики, медицинские и спортивные объекты, создаем новые рабочие места. Однако настоящая ценность рождается, когда горожане чувствуют свою сопричастность месту, видят, как они могут сохранить его историю и традиции, дать им новое звучание, сотрудничая с архитекторами, художниками, историками и строителями», — отметил Никита Харисов.

Бренд-директор «Атомстройкомплекса» рассказал на ИННОПРОМе о влиянии социокультурных инициатив на девелоперские проекты

На данный момент в портфеле «Атомстройкомплекса» — более 300 мероприятий, придуманных и реализованных в Екатеринбурге вместе с горожанами. Так, на Химмаше в рамках паблик-арт программы «ЧО» жители приняли участие в создании мурала, рассказывающего о значимых местах микрорайона. В центре города — восстановили рисунки легендарного уличного художника Старика Букашкина. При поддержке «Атома» жители выбрали и поблагодарили лучшего дворника в Екатеринбурге, собрали средства на ремонт народного и горячо любимого памятника клавиатуре, своими руками ремонтировали старинные здания и изучали родной город в ходе многочисленных экскурсий.

Бренд-директор «Атомстройкомплекса» рассказал на ИННОПРОМе о влиянии социокультурных инициатив на девелоперские проекты

По словам Н. Харисова, эти проекты встают в один ряд с такими градостроительными достижениями, как реконструкция Дома Севастьянова, Театра юного зрителя, здания культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал. «Атомстройкомплекс» помогает жителям создавать новые поводы любить город и гордиться им, тем самым инвестируя в социальный капитал Екатеринбурга, подчеркнул он.

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»
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