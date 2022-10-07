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Вчера, 10:46

В Екатеринбурге построят Южную фильтровальную станцию производительностью 200 тыс. кубометров в сутки

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Екатеринбурге будет построена Южная фильтровальная станция производительностью 200 тыс. кубометров в сутки. Реализация проекта будет включать в себя строительство почти 90 км сетей водоводов и сооружений, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Вопросы водоснабжения сегодня обсуждались на заседании Координационного совета Екатеринбургской городской агломерации на площадке креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16). В нем приняли участие главы муниципалитетов, входящих в объединение: Арамили, Белоярского, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска и Сысерти.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что для реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городе планируется увеличение объемов жилищного строительства в юго-западной и южной частях Екатеринбурга. Кроме того, будет продолжаться строительство нежилых объектов в юго-восточной части мегаполиса и на прилегающих территориях Сысертского и Арамильского городских округов. Для реализации этих планов необходимо покрытие нарастающего дефицита мощностей систем водоподачи и водоотведения.

«Численность Екатеринбургской агломерации растет, и ей необходимо надежное и качественное водоснабжение. Развитие инфраструктуры является одним из главных факторов развития той или иной территории. Реализация совместных проектов — одна из наших основных задач. Она позволит определить точки роста и те внутренние источники, за счет которых экономика агломерации будет развиваться, а жизнь людей улучшаться. Это возможно только при слаженной совместной работе органов власти», — отметил Алексей Орлов.

Южная система питания дополнит существующую схему подачи воды от реки Чусовой. Для реализации схемы предлагается использовать Верхне-Макаровское и Ново-Марьинское водохранилища с подачей воды на перспективную Южную фильтровальную станцию. На дальнейших этапах система дополнится комплексом мероприятий по модернизации перекачки воды из реки Уфы в Чусовую. Также планируется строительство новых водохранилищ в верховьях рек Чусовой и Ревды для обеспечения развития как Екатеринбурга, так и агломерации. В итоге в ходе реализации Южной системы питания будет обеспечен необходимый объем водного ресурса и создан резервный источник водоснабжения.

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