Устойчивая стройка

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная итогам 2022 года для рынка недвижимости Свердловской области и уральской столицы, в частности. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств и отраслевых объединений.



Общие результаты



Замминистра строительства и развития инфраструктуры региона Максим Пучков рассказал, что Средний Урал намерен достигнуть или перегнать прошлогодние показатели по вводу жилья. За весь прошлый год было введено 2 млн 890 тыс. кв. м., а за 11 месяцев текущего года — 2 млн 535 тыс. кв. м., что на 0,5% превышает результат аналогичного периода 2021 года.



«Мы каждый год растем по сравнению с прошлыми. В этом году мы не понижаем планку и планируем сделать показатели на таком же уровне, чтобы, как и в прошлом году, остаться в первой десятке регионов», — подчеркнул замминистра.



Отдельно он отметил, что около 1 млн 300 тыс. кв. м. — это индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В следующем году к этому сегменту будет повышаться внимание на федеральном и региональном уровне. В том числе на Среднем Урале будут разрабатываться программы комплексного развития ИЖС. Вдобавок если раньше для такого жилья имелись ограничения, почти не было возможности получить заемное финансирование, то сейчас появились льготные программы для строительства частных домов, их приобретения и так далее.



Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов рассказал, что муниципалитет тоже ставил план ввести не меньше жилья, чем в прошлом году. В 2021 году этот показатель составлял 1,5 млн кв. м., а на сегодняшний сдано уже 1,4 млн кв. м.



«Мы понимаем, что план будет выполнен. Никаких опасений, что там что-то не введется и образуются обманутые дольщики, точно нет. Здесь мы никаких сомнений не видим. К этой цифре мы идем. Думаю, что времени у нас еще достаточно для того, чтобы остаток этот до конца года ввести и отработать», — заверил он.



Помимо этого, спикер напомнил о сдаче ряда социальных объектов и начале новых строек. Так, за 2022 год были построены и введены в эксплуатацию три школы. Началось строительство школ № 40 и 41. Причем первую планируется возвести на год раньше запланированных сроков. Также идут работы на развязке у концерна «Калина». Там тоже сроком завершения работ указан 2024 год, но губернатор Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов поставили задачу пустить прямое движение по новому путепроводу к августу 2023 года, то есть к трехсотлетию города.



Комплексное развитие территорий



Отдельно представители власти коснулись темы программы комплексного развития территорий (КРТ). М. Пучков напомнил, в 2020 году федеральным законом была утверждена возможность регионов разрабатывать свою законодательную базу для формирования комплексных проектов развития территорий.



Сегодня в Свердловской области есть 10 проектов КРТ. Из них семь касаются жилой застройки, причем шесть находятся в Екатеринбурге, из которых по трем уже заключены договоры. Еще один проект планируют реализовать в Среднеуральске.



Р. Галямов добавил, что в Екатеринбурге принято решение о пяти площадках. По трем жилым контракты заключены с августа — это территории на Уралмаше и Эльмаше. По одной из площадок инвесторы выкупили уже около 50% жилья, и снесены первые два дома. По другой — первый дом снесут уже в текущем году.



«Мы видим, что достаточно активно люди идут на взаимодействие с инвесторами. Люди этого ждали. Поэтому нами совместно с минстроем региона прорабатываются новые площадки, по которым мы планируем уже в следующем году выйти на процесс реализации», — прокомментировал он.



Также в работе находятся еще две площадки для комплексного развития нежилых территорий. Это площадка бывшего завода Danone и территория на улице Черкасской. По всем вышеперечисленным объектам постоянно идет разработка документации. Городские власти ведут постоянный контроль, в том числе по поводу того, как в проектах учитывается социальная инфраструктура.



О новых площадках, которые будут развиваться по КРТ, с большой вероятностью будет сообщено в I квартале 2023 года, когда будут отработаны все вопросы.



Вызовы преодолены



Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников заявил, что строительная отрасль справилась с кризисными явлениями, которые возникли перед ней в 2022 году.



«Сегодня ни по одной позиции, критичной или сколько-нибудь значимой для строительства, мы не испытываем каких-либо затруднений. Логистика функционирует, производство функционирует. И это очень важно подчеркнуть, завершая итоги года», — подчеркнул он.



Отдельно он отметил, что застройщики успешно адаптировались к переходу на экскроу-счета. Когда эта реформа только принималась, то звучали опасения, что до половины застройщиков могут уйти с рынка. На деле екатеринбургские застройщики приспособились к новым правилам.



Президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова сообщила, что примерно 45% жилья приходится на первичный рынок, оставшиеся 55% — на вторичный. По ее словам, сегодняшний рынок недвижимости — это рынок потребителя, физических лиц. Поэтому при принятии решений доминируют эмоции.



Отрасль подвержена сезонному фактору, и декабрь обычно является «горячей» порой. Поэтому спикер ожидает, что ноябрь-декабрь покажут хорошие результаты для рынка. В октябре наблюдался спад продаж на 25% относительно прошлого года, но опять-таки конец текущего года все компенсирует. Хорошим катализатором продаж стали опасения граждан, что в 2023 году льготную ипотеку могут отменить.



«Девелопмент не выпускает весь объем готовых квартир на рынок, делает это постепенно. Это, естественно, способствует тому, чтобы у нас на рынке не происходило резких движений. Плюс маркетинг прекрасно работает, и мы отмечаем большое количество специальных предложений, акций, других разных возможностей, которыми может воспользоваться потребитель. При этом девелопмент сохраняет уровень цен. Скидки бывают, но не так часто и не в таком объеме, как можно было бы предположить», — заметила В. Козлова.



Отдельно она отметила, что в этом году наблюдался рост спроса на квартиры-студии и однокомнатные. Однако тренд пошел на спад, и в следующем году ситуация вряд ли повторится. В декабре же наибольшей популярностью пользуются «двушки», которые расходятся без каких-либо скидок и акций.



Также спикер высказалась по поводу вторичного рынка. Там наблюдается рост стоимости жилья до 102 тыс. руб. за «квадрат». Одной из причин этого стало то, что на рынок попали квартиры в построенных в течение нескольких последних лет домах. Они относительно новые, но уже являются вторичным жильем. В. Козлова добавила, что ожидает в следующем году от государства мер поддержки по таким квартирам. Также многое зависит от внешнеэкономических показателей.



Отдельно была затронута тема льготной ипотеки, которая может прекратить действовать в 2023 году. В. Трапезников уверен, что это не приведет к закрытию каких-либо девелоперских проектов. По его словам, строительную отрасль постоянно «хоронят» после каких-либо значительных и не очень потрясений, но в итоге она продолжает существовать. Так будет и в этот раз. Тем более что в Екатеринбурге все проекты имеют 100% покрытие проектным финансированием или эскроу-счетами.



В итоге участники пресс-конференции выразили уверенность, что строительная отрасль сможет функционировать дальше, сохраняя или превышая имеющиеся показатели. Многое зависит от того, с какими новыми вызовами столкнется строительная сфера и российская экономика в целом, но сейчас рынок недвижимости может действовать.