Правительство РФ направит на развитие авиатранспортной отрасли 770 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.06.2022. Кабинет министров РФ утвердил программу развития авиатранспортной отрасли на ближайшие семь лет. Курировать проект будут первый заместитель главы кабмина Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Юрий Борисов. Всего на программу будет выделено 770 млрд руб., сообщается на официальном сайте правительства РФ.



В период до 2030 года отечественные авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов российского производства, более 760 вертолетов и порядка 5 тыс. двигателей для авиатехники. Уже в этом году на реализацию проекта будет направлено 150 млрд руб.



На оперативном совещании с заместителями председателя кабмина Юрий Борисов отметил, что серийное производство «Суперджет Нью» будет запущено уже в следующем году. Самолеты будут оборудованы двигателями ПД-8 отечественного производства, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием и системами.



Он отметил, что планируется замена иностранных самолетов, которые совершают рейсы среднего и дальнего следования, на российские МС-21 и Ту-214.



«На средние и дальние расстояния россияне пока летают в основном «Боингами» и «Эйрбасами». Наша задача — постепенно заменить парк отечественными аналогами МС-21 и Ту-214. Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 самолетов в год начиная с 2029 года — с началом поставок первых серийных машин (это 6 машин) в 2024 году. До 2030 года планируем выпустить еще 70 самолетов Ту-214, они полностью российские, последние годы выпускались малой серией», — рассказал Юрий Борисов.



К 2030 году также планируется расширить парк региональной авиации: будет выпущено 70 единиц Ил-114-300, до 140 самолетов ТВРС-44 «Ладога» и 154 самолета «Байкал».



«Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний к 2030 году должна вырасти до 81%», — подчеркнул Ю. Борисов.



Кроме этого, в программе развития авиатранспортной отрасли заложено ежегодное снижение цен на самолеты на 2% с 2026 по 2030 год. Этого планируется достичь за счет увеличения серийного выпуска.



«Кроме того, сохраняются меры господдержки, направленные на повышение финансовой привлекательности отечественных воздушных судов, в частности: снижение затрат российских лизинговых компаний на погашение процентов по кредитам, полученным на закупку самолетов и вертолетов; снижение затрат авиакомпаний на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, а также затрат, связанных с обслуживанием воздушных судов; создание развитой сети послепродажного обслуживания отечественных самолетов, вертолетов и двигателей; развитие внутренних региональных и местных воздушных перевозок за счет отечественных воздушных судов», — говорится в сообщении.