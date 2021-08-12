Наука импортозамещения

В условиях санкций вопрос импортозамещения коснулся практически всех сфер жизни граждан. Исследователи из разных областей активно включились в поиск таких решений в тех отраслях, где требуются разработки, причем в ближайшие месяцы. Однако в сфере фундаментальной науки ученые оказались практически изолированы от мирового научного сообщества, из-за чего выполнение многих государственных заданий почти остановилось. Практическая наука оказалась более успешна. Например, уральские исследователи уже готовы запустить в оборот некоторые из своих разработок.



Так, ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) уже на протяжении нескольких лет активно ведут исследования и внедряют научные разработки для обеспечения продовольственной безопасности Свердловской области. По словам проректора по научной работе и инновациям УрГАУ, кандидата сельскохозяйственных наук Михаила Карпухина, особых изменений в порядке работы исследователей за последние месяцы не произошло.



«Изменений в работе практически не произошло, но сельхозтоваропроизводители скоро почувствуют определенные трудности, когда запасы на складах начнут истощаться. И мы задумались о том, что обороты надо наращивать. Сейчас необходимо работать более интенсивно и переходить на самые узкие направления в области сельского хозяйства», — сказал проректор вуза.



Уральские ученые оперативно интенсифицировали работы по селекции картофеля, овощей из так называемого борщевого набора, также достигнуты успехи в семеноводстве томатов, огурцов, лука-шалота, репчатого лука и чеснока. Некоторые из полученных образцов переданы на госсортоиспытания.



По словам Михаила Карпухина, в ближайшее время Свердловская область сможет на 100% обеспечить себя одним из самых важных сельскохозяйственных продуктов — картофелем.



«На базе уральского картофеля мы сегодня разрабатываем технический регламент семеноводства. Результаты впечатляющие, и я думаю, что впоследствии наш регион обеспечит себя практически на 100% семенами картофеля высших репродукций», — сказал проректор по научной работе и инновациям УрГАУ.



В сфере животноводства также имеется несколько успешных разработок, в том числе по препаратам-фитобиотикам, которые позволят получать безопасную мясную продукцию, например, цыплят-бройлеров. Ведутся исследования по замене кормовых антибиотиков на природные. Отработана технология замены импортных стимуляторов роста на отечественные кормовые добавки. Серьезно уральские ветеринары продвинулись и в исследованиях по антибиотикорезистентности, также получены минеральные адаптогены для получения качественной продукции мяса и молока. На факультете ветеринарной медицины и экспертизы создано новое средство для дезинфекции животноводческих и птицеводческих предприятий.



«Есть успехи в области инженерии. Уральские исследователи разработали и подготовили к внедрению комбинированный грядообразователь-удобритель, который подготавливает почву и локально вносит жидкие комплексные удобрения. Этот культиватор практически готов, получены патенты и разрешения, и можно этот продукт выпускать на рынок», — говорит Михаил Карпухин.



Также успешно ведутся работы по внедрению новых разработок в сити-фермерстве. Разработаны новые методики выращивания на гидропонике в домашних условиях множества овощных культур, ягод, лекарственных растений. Создана система «Умный агроном», которая в зависимости от выбранной культуры сама регулирует подачу питательных веществ и освещения. Контролировать этот процесс можно с любого гаджета.



В планах ученых — исследование культур, которые наиболее востребованы в сельском хозяйстве региона. Повышенное внимание к поиску, разработке и реализации решений в наиболее важных для Свердловской области областях производства привело к тому, что был составлен реестр, в который вошли 26 приоритетных научных проектов для разработок и внедрения в области импортозамещения.



Директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) Игорь Манжуров отмечает, что в разработке центра на сегодняшний день находится 10 проектов мирового масштаба и множество технологических разработок, важных для регионов.



С наступлением новой экономической ситуации все проекты, находящиеся в работе НОЦ, не остановились, а получили дополнительный стимул для развития, поскольку именно благодаря центру происходит реализация научных проектов, которые на выходе преобразуются в продукты для конечного потребителя.



«Когда мы зашли в сегодняшнюю ситуацию и встал вопрос импортозамещения, обнаружилось, что основные наши проекты получили дополнительный стимул для развития», — сказал И. Манжуров.



Такими направлениями, по словам директора Уральского НОЦ, стала цифровая энергетика, связанная с разработкой новых методов в энергетике; атомная энергетика, на которую в этом году выделено более 1 млрд руб.; цифровой инжиниринг в машиностроении. Также новое значение приобрели проекты в области металлургии и медицины.



При этом у НОЦ имеются все необходимые ресурсы и базы данных для интенсивной работы.



«У нас есть все ресурсы и базы данных для работы. Многие разработки позволят заместить продукцию, которую мы раньше получали только из-за рубежа. При этом многие решения наших исследователей организованы совершенно иначе, более эффективно, и, соответственно, с меньшими затратами ресурсов и меньшей стоимостью», — подчеркнул Игорь Манжуров.



Одним из примеров успешной реализации научных разработок стала обработка полимеров и композитных материалов на базе Экспериментально-производственного комбината Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.



«Мы полноценное производство, которое обладает наукоемким современным металлообрабатывающим комплексом. У нас имеется три основных центра компетенций: центр высоких технологий машиностроения, участок обработки полимеров и композитных материалов и участок нестандартных металлоизделий. Основное направление комбината — производство пресс-форм для литья полимеров. Мы обеспечиваем полный цикл — от разработки до испытаний и отливки изделия.

И можем создавать широкий спектр продукции: от колпачка для ручки до корпусов аппаратов ИВЛ», — говорит руководитель проектов комбината Александр Волков.



Он также отметил, что раньше предприятие получало от шести до десяти заявок в день. Последние два месяца приходит около 30 запросов ежедневно. Все расчеты конечной стоимости изделия, в зависимости от сложности разработки и тиража, занимают от трех до пяти дней. Работы стало больше, но специалисты держат планку.



При этом в области фундаментальной науки пока больше тормозящих факторов. Так, в Уральском отделении Российской академии наук (УрО РАН) сложилась катастрофическая ситуация в сфере реализации 175 проектов, в том числе государственных заданий. Одна из причин этого заключается в том, что из-за нарушения логистических связей и финансовых потоков ученые не могу полноценно взаимодействовать с внешним миром.



Член-корреспондент РАН, главный ученый секретарь УрО РАН, заведующий отделом материаловедения и лабораторией механических свойств Института физики металлов УрО РАН Алексей Макаров отметил, что сейчас под угрозой срыва находится 54 проекта, финансируемых за счет бюджетных средств. Затормозилась реализация 121 грантового исследования.



Также из-за санкций, введенных против российских финансовых учреждений, уральские ученые не могут оплатить доступ к международным базам данных и публикации в зарубежных научных изданиях.



«Без этого невозможно нормально работать на мировом уровне. Есть проблема с оплатой доступа к базам, из-за невозможности оплаты его просто не продлевают. Публикации в международных журналах тоже под большим вопросом. Мало того, что эти журналы платные — то есть за публикацию в них нужно заплатить, так еще и стоимость резко возросла. Совершенно невозможно перевести деньги, а без публикаций в международных журналах практически невозможно выполнить существующие государственные задания», — сказал Алексей Макаров.



Однако, несмотря на сложные условия работы в области фундаментальной науки, сдаваться исследователи не намерены.



«Будем бороться в этих условиях за достойную научную жизнь. Где-то будет переориентировка на практически значимые проекты», — подчеркнул ученый секретарь УрО РАН.



Фото с официального сайта УрФУ