Бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,62%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 ноября по 6 декабря 2021 года выросли на 0,62% и составили 58,25 руб. за литр.
Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,44%, до 45,92 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 0,57%, до 49,4 руб.
Цены на дизельное топливо за неделю увеличились на 0,28% и составили 53,4 руб.
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...09.11.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,44%
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 ...29.10.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,24%
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 ...22.10.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,51%
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 ...15.10.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,36%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...