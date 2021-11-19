Бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,62%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 ноября по 6 декабря 2021 года выросли на 0,62% и составили 58,25 руб. за литр.



Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,44%, до 45,92 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 0,57%, до 49,4 руб.



Цены на дизельное топливо за неделю увеличились на 0,28% и составили 53,4 руб.