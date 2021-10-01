Павел Ваняшин: 200 тыс. свердловчан впервые заплатят имущественный налог в новом виде

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин
— В Свердловской области стартовала очередная кампания по начислению имущественных налогов. Расскажите, как сейчас проходит этот процесс?
— Да, началась активная стадия кампании, УФНС начало рассылку налоговых уведомлений. Речь идет об уведомлениях по четырем налогам: налог на имущество физлиц, транспортный налог, земельный налог и налог на доходы физлиц в той его части, которая не была удержана налоговыми агентами.
Мы используем два основных способа направления уведомлений. Первый — через кабинет налогоплательщика, второй — заказным письмом. Соотношение примерно два к одному: при общем количестве уведомлений в 1 млн 800 тыс. 1 млн 200 тыс. мы направляем по почте и 600 тыс. — через личный кабинет.
Нужно помнить, что речь идет о налогах за 2020 год. Они должны быть уплачены не позднее 1 декабря 2021 года. Сейчас уже конец сентября — начало октября, осталось совсем немного до истечения срока уплаты. И хотелось бы, чтобы плательщики, получающие наши уведомления, не задерживались с платежами, оплачивали их по мере поступления. В случае если уведомление вызывает вопросы, их нужно задать в налоговый орган. Мы используем широкие возможности коммуникации: от звонка и личных посещений до обращений через интернет, через почту. Самый простой — это через интернет, официальный сайт Налоговой службы и сервис «Обратиться в ФНС России». Если вы используете личный кабинет, то удобнее обращаться через него.
— Получается, уведомление поступит не всем жителям Свердловской области?
— Уведомления не получат те, кому не нужно платить налоги. В первую очередь это граждане, не имеющие собственности. Во вторую — льготники, чьи льготы полностью покрывают налог. В третью — граждане, у которых имеется переплата по налогам. Кроме того, не направляются уведомления, если в них сумма к оплате менее 100 рублей. Она аккумулируется до того момента, как станет больше 100 рублей, и тогда направляется за несколько лет сразу.
— Есть ли в этом году нововведения в сфере сбора имущественных налогов?
— Пара новшеств есть. Во-первых, в этом году впервые у нас появился налоговый вычет. Например, это вычет для жилых домов, стоимость — 50 кв. м. жилого дома. Есть достаточно большое количество жилых домов меньше этой площади. По ним налог не насчитывается, уведомление не направляется.
И еще одно новшество — учет при формировании уведомления переплаты за предыдущие периоды на все имущественные налоги. Раньше это делалось в рамках одного налога. Сейчас в статью 52 НК РФ вносили изменения, действующие с 2021 года, и переплата учитывается в том числе перекрестно между налогами. Четыре налога, входящих в уведомление, могут зачитываться один в другой. Например, при наличии переплаты по НДФЛ она может быть учтена в счет оплаты транспортного налога. Если переплата была больше, сам раздел транспортного налога в уведомление не войдет. Это очень масштабное нововведение. Естественно, все идет в пользу плательщиков для защиты их интересов.
Главная новинка текущего года — это изменение порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физлиц. С 2020 года мы впервые считаем налог исходя из кадастровой стоимости объекта. На протяжении 20 лет налоги рассчитывались на основании инвентаризационной стоимости. С этого года для всех изменяется налоговая база. Практически это означает, что для каждого плательщика налога на имущество сумма налога изменяется.
— В какую сторону?
— Ответ неоднозначный. Есть разные ситуации. В целом можно сказать, что за 2020 год мы насчитали налога на имущество на 30% меньше, чем в прошлом году. То есть сумма исчисленных налогов снизилась. При этом общее количество плательщиков, которым мы посчитали налог, возросло на 10%. Из чего следует, что в среднем для налогоплательщика сумма налога за 2020 год меньше, чем за 2019 год.
Но есть плательщики, которые до этого налоги не платили. В первую очередь это собственники объектов, у которых не было инвентаризационной стоимости. Это владельцы новостроек, сданных после 2013 года. Только с 2020 года они впервые станут плательщиками. Таких граждан в области порядка 200 тыс. человек. Надеемся, уведомления не будут вызывать у них удивления.
Есть обратная ситуация. Мы говорим про жилые дома площадью менее 50 кв. м. Порядка 70 тыс. таких объектов, по которым мы в этом году не насчитаем налогов. А в прошлом году они платили налог. И это тоже вызывает вопросы у людей.
— Для многих переход на расчет налога с кадастровой стоимости может оказаться неприятным сюрпризом.
— При переходе на кадастровую стоимость предусмотрен переходный период: введены временные понижающие коэффициенты, которые применяются в переходный период до трех лет. Они используются только в том случае, если в этом году сумма налога больше, чем в прошлом. Эта разница уменьшается в пять раз, то есть к ней применяется коэффициент 0,2. В следующем году он будет уже 0,4, еще через год вырастет до 0,6. С четвертого года коэффициенты уже не применяются.
Кроме того, существуют и налоговые вычеты. Как я уже говорил, не облагаются налогом 50 квадратных метров площади дома, 20 квадратных метров — квартиры и 10 квадратных метров — комнаты. Дополнительный вычет по метражу предусмотрен для родителей трех и более несовершеннолетних детей. Он составляет 5 кв. м. на каждого ребенка в отношении квартиры и 7 кв. м. — в отношении жилого дома. Вычет на детей дается только на один объект каждого вида (квартира, комната, жилой дом). А вот вычеты 20 кв. м. и 50 кв. м. даются на каждый объект.
— Произошли ли изменения в области транспортного и земельного налогов?
— Да, изменения есть. Так, с 2020 года у нас льгота предоставляется только на автобусы 5 экологического класса. До этого предоставлялась еще на 4 класс. Новая льгота введена для грузовых автомобилей 5 экологического класса, выпущенных после 1 января 2020 года. С 2020 года отменена льгота для организаций и предпринимателей, которые осуществляют международные перевозки.
Традиционно ежегодно меняется перечень дорогостоящих автомобилей, по которым налог исчисляется с повышающим коэффициентом. В прошлом периоде, в 2019 году, было 1200 позиций таких автомобилей, в этом году — 1300.
В земельный налог никаких глобальных изменений на федеральном уровне нет, возможны изменения на местном, поскольку ставки и льготы по налогам определяются органами местного самоуправления. Но здесь уже нужно конкретно смотреть по муниципалитетам, какие изменения.
Главное — не затягивать с уплатой налогов. Нужно помнить, что срок их оплаты — до 1 декабря.
— Какой общий объем начисленных к уплате налогов?
— В прошлом году общая сумма исчисленных имущественных налогов физических лиц составляла порядка 6 млрд руб. В этом году она снизилась до 5,3 млрд руб. В основном сокращение произошло по налогу на имущество физических лиц. По земле и по транспорту незначительные изменения, в пределах 2-3%.
Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Свердловской области
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