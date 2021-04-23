В Челябинской области таможенники задержали груз контрафактной одежды стоимостью 4 млн рублей

УрБК, Челябинск, 05.10.2021.Таможенники задержали неподалеку от города Троицк (Челябинская область) грузовик, который перевозил контрафактную одежду общей стоимостью 4 млн руб., сообщает пресс-служба региональной таможни.







В документах значилось, что машина перевозит товары народного потребления из Кыргызстана в Россию. При обыске были обнаружены более 2 тыс. пар немаркированных носков стоимостью около 1,7 млн руб. и 890 единиц немаркированной детской и женской одежды, оцененной в 2,3 млн руб.







Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте изъяли запрещенный товар. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки» и 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».



Фото предоставлены пресс-службой Челябинской таможни