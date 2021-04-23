УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:44

В Челябинской области таможенники задержали груз контрафактной одежды стоимостью 4 млн рублей

УрБК, Челябинск, 05.10.2021.Таможенники задержали неподалеку от города Троицк (Челябинская область) грузовик, который перевозил контрафактную одежду общей стоимостью 4 млн руб., сообщает пресс-служба региональной таможни.

В Челябинской области таможенники задержали груз контрафактной одежды стоимостью 4 млн рублей

В документах значилось, что машина перевозит товары народного потребления из Кыргызстана в Россию. При обыске были обнаружены более 2 тыс. пар немаркированных носков стоимостью около 1,7 млн руб. и 890 единиц немаркированной детской и женской одежды, оцененной в 2,3 млн руб.

В Челябинской области таможенники задержали груз контрафактной одежды стоимостью 4 млн рублей

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте изъяли запрещенный товар. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки» и 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Фото предоставлены пресс-службой Челябинской таможни

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.04.2021 Почти 2 тонны контрафактных товаров изъяли таможенники из магазинов брендовой одежды в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 23.04.2021. Челябинские таможенники совместно с сотрудниками территориальных отделов полиции выявили в ...

08.04.2021 Челябинские таможенники изъяли 946 шин без маркировки из Украины, Словакии и Китая

УрБК, Челябинск, 08.04.2021. Челябинские таможенники изъяли 946 автомобильных шин без маркировки, произведенных в ...

27.01.2021 Челябинские таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург немаркированной парфюмерной продукции стоимостью 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.01.2021. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли попытку ввоза на территорию РФ ...

22.12.2020 Тюменские таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 90 пар спортивных брюк от GUCCI стоимостью более 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. Крупную партию контрафактной одежды бренда GUCCI стоимостью более 7 млн руб. пытались ...

12.12.2018 Челябинские таможенники не пустили в Екатеринбург контрафактную одежду на 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Сотрудники Челябинской таможни совместно с региональным пограничным управлением ФСБ ...

Популярные новости
10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей17.09.2021Максим Чиненов: Сейчас налоговая служба стоит на передовой цифрового процесса17.09.2021Михаил Мальцев об итогах летнего туристического сезона09.09.2021ЦБ в пятый раз подряд повысит ключевую ставку
Архив новостей
Октябрь 2021 (102)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18