Какие законы вступают в силу в октябре

В октябре 2021 года в РФ вступает в силу ряд законов, затрагивающих различные сферы жизни россиян. О самых значимых изменениях — в обзоре УрБК.



Учить рискам



С 1 октября перед тем, как получить доступ к сложным финансовым инструментам, неквалифицированные инвесторы должны будут пройти специальное тестирование. В нем будет проверяться понимание рисков, которые на себя берет инвестор в тех или иных сделках.



Это не первая редакция тестов. В этот раз у проверяемых не будет права на ошибку, варианты ответов не будут публиковаться. Список инструментов, понимание которых будет оцениваться, увеличено до 11. Например, появятся вопросы об облигациях со структурным доходом, иностранных облигациях, иностранных акциях, иностранных не спонсируемых ETF и российских акциях, не включенных в котировальные списки. Про каждый инструмент будет по семь вопросов: три на опыт, четыре — на знания.



Тестирование должен организовать брокер. Его можно будет пройти как «вживую», так и в электронном формате.



QR-оплата



С 1 октября 12 системно значимых банков будут обязаны ввести оплату товаров или услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Остальные банки должны будут подключить эту услугу к 1 апреля 2022 года.



Комиссия внутри Системы быстрых платежей тоже изменится. Перевод от граждан юрлицам или самозанятым будет стоить до 5 коп. при переводе до 125 руб. и до 3 руб. — для сумм от 60 тыс. руб. Государственные платежи останутся бесплатными.



Отвечаем за кошелек



С 1 октября налоговые резиденты будут должны отчитываться об операциях, которые проводились через иностранный электронный кошелек, если за год сумма операций превысила 600 тыс. руб. либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.



За нарушение данной нормы будет грозить штраф в размере 20-40% от общей суммы проведенных за год операций.



Авторы закона отмечали, что подобное правило уже существует в отношении резидентов иностранных банков. У владельцев электронных кошельков отсутствует обязанность отчитываться о своих операциях в Федеральную налоговую службу, что создает неравенство в выборе между банком и платежной системой, считают законотворцы. Вдобавок они отметили, что это позволит бороться и с «отмыванием» денег.



С «Миру» по пособию



С 1 октября льготные выплаты на первого и второго ребенка будут поступать только на карту «Мир». Ранее на данную платежную систему были переведены другие выплаты, например, летом — пенсионные. Однако пособия для родителей детей школьного возраста пока переводятся на любые счета.



При отсутствии карты «Мир» деньги будут поступать на банковский счет. Забрать их можно будет с помощью почтового перевода или придя в отделение.



Защитить закредитованных



Центробанк с 1 октября сделает более строгие условия для выдачи кредитов под высокий процент или уже закредитованным гражданам.



Для практикующих подобное банков будут увеличены коэффициенты риска. Наибольшие надбавки (500 п. п.) коснутся займов, выданных при ставке от 35% годовых. Самые низкие надбавки будут при выдаче кредитов под 10%, если у клиента низкая долговая нагрузка.



С помощью этих мер регулятор планирует бороться с микрокредитами, выдаваемыми под большой процент.



Закрепленный термин



С 1 октября типовой проектной документацией будут признаваться документы, которые получили положительный вердикт госэкспертизы, а также использовались при строительстве или реконструкции уже введенного в эксплуатацию объекта.



Данные сведения будут включены в единый государственный реестр. Порядок признания проектной документации типовой и случаи обязательного ее использования будут устанавливаться правительством. Также к ней будет отнесена экономически эффективная проектная документация повторного использования, включенная в госреестр на 1 октября 2021 года.



Менять типовую документацию во время подготовки к строительству с ее применением будет запрещено.



Банкротство корректируется



С 18 октября вырастут темпы процедур, применяемых к финансовым организациям, подающим на банкротство, в случае отзыва лицензий. Полномочия Агентства по страхованию вкладов (АCB) и временной администрации будут расширены. Теперь у последней в рамках процедуры банкротства будут права, сопоставимые с теми, какие есть у арбитражных управляющих.



Оформление доли



С 28 октября меняются сроки регистрации договора долевого участия. В электронном виде его должны будут утвердить в срок до трех рабочих дней, в бумажном — до пяти, через МФЦ — до семи.



Вдобавок соответствующие документы можно будет подать через нотариуса, исключение — если заявитель является кадастровым инженером.