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Сегодня, 12:02

Урожайность зерновых культур в Свердловской области снизилась на 24%

В Свердловской области продолжается уборка зерновых, зернобобовых, технических культур, картофеля и овощей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

На 21 сентября в регионе было намолочено 441 тыс. 185,3 т зерна, урожайность с 1 га составила 17,3 центнера (минус 24% к уровню прошлого года).

Намолочено пшеницы 171 тыс. 597,6 т, урожайность составила 15,4 центнера с га (минус 31%), ячменя — 210 тыс. 197,6 т при урожайности 20,1 центнера с га (минус 18%).

Картофеля собрали 90 тыс. 452,4 т, урожайность сократилась на 22% (до 131,5 центнеров с га). Овощей открытого грунта собрали 10 тыс. 216,2 т, урожайность снизилась на 5% (до 248,9 центнеров с га).

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