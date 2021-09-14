Урожайность зерновых культур в Свердловской области снизилась на 24%

В Свердловской области продолжается уборка зерновых, зернобобовых, технических культур, картофеля и овощей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
На 21 сентября в регионе было намолочено 441 тыс. 185,3 т зерна, урожайность с 1 га составила 17,3 центнера (минус 24% к уровню прошлого года).
Намолочено пшеницы 171 тыс. 597,6 т, урожайность составила 15,4 центнера с га (минус 31%), ячменя — 210 тыс. 197,6 т при урожайности 20,1 центнера с га (минус 18%).
Картофеля собрали 90 тыс. 452,4 т, урожайность сократилась на 22% (до 131,5 центнеров с га). Овощей открытого грунта собрали 10 тыс. 216,2 т, урожайность снизилась на 5% (до 248,9 центнеров с га).
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Свердловской области продолжается уборка зерновых, зернобобовых, технических культур, ...14.09.2021 В Свердловской области урожай зерновых и зернобобовых культур собран с 72,8% площадей
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. К 10 сентября 2021 года в Свердловской области урожаи зерновых и зернобобовых культур ...06.09.2021 В Свердловской области урожайность зерновых и зернобобовых культур снизилась на 30,5%
В Свердловской области к третьему сентября были убраны зерновые и зернобобовые культуры с 202 тыс. 38,7 га — 62,5% от ...06.09.2021 В Свердловской области урожайность зерновых и зернобобовых культур снизилась на 30,5%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В Свердловской области к третьему сентября были убраны зерновые и зернобобовые культуры ...27.08.2021 Урожайность зерновых в Свердловской области снизилась на 38,2%
Управление Россельхознадзора фиксирует по состоянию на 27 августа снижение урожайности зерновых в регионе на 38,2%. ...