Комфорт в комплекте

Застройщик Академического района Екатеринбурга «РСГ-Академическое» запускает продажу квартир, полностью оснащенных мебелью и бытовой техникой. «Пилотным» проектом в использовании полной меблировки и техники стал блок 11.3 квартала Eleven на улице Академика Парина, 41. Ранее компания реализовала тренд на максимальное обустройство жилья в квартале «Близкий».



В новых квартирах на Академика Парина, 41 уже установлены немецкие кухонные гарнитуры Nolte Kuchen, холодильники, варочные панели, вытяжки, посудомоечные машины, телевизор, стиральная машина, диван, шкафы, а в двухкомнатных квартирах еще есть ортопедический матрас. Разумеется, наличие готовых условий повышает стоимость жилья, но упомянутая мебель выйдет примерно на 30% дешевле, чем если закупать ее в розницу самостоятельно в пустое жилье, отметили в «РСГ-Академическое».







Оформление соответствует стилю отделки класса «Стандарт+» — светлые фасады, текстура дерева и нейтральный серый цвет текстиля. Вся корпусная мебель выполнена по индивидуальным размерам каждой квартиры.



«Чем мы конкурентно отличаемся от других? Прежде всего, это горизонтальная система разводки отоплений, которая позволяет нам встраивать генераторы в пол вместо батарей под стеклом. Это позволяет делать наши квартиры «умными», они могут управляться», — рассказал об инженерных решениях в новом доме заместитель генерального директора, начальник дирекции по продажам и маркетингу АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Павел Петриченко.







Кроме того, у этого дома толще плита и армирование, поскольку идущие горизонтально трубы покрываются стяжкой. Она усиливает давление на конструкцию, требуя дополнительного укрепления. За этим следует улучшенная звукоизоляция. Плюс утолщенная плита позволяет встраивать некоторые системы в нее.



«Визуально встроенные системы делают квартиры комфортабельнее. У вас нет никаких элементов, труб, однотрубных и двухтрубных систем, всего остального», — отметил П. Петриченко.



Среди нововведений в квартирах также выделяется французский балкон — у него нет отдельной площадки, однако панорамные окна полностью открываются на себя, между жильцом и улицей остается лишь прочная стеклянная перегородка. Заместитель генерального директора заверил, что стекло способно выдержать удары чем-нибудь тяжелым, поэтому человек может опираться на такие перила без страха. Вдобавок материал огнеупорный, и окно не лопнет при пожаре.







Жилой комплекс на улице Академика Парина, 41 станет первым домом класса «Стандарт+», где будут продаваться меблированные квартиры. Но уже есть данные по продажам жилья комфорт-класса, где оборудована только кухня — 20-26 квартир в месяц. Жалоб на качество мебели и техники не было.



«Покупательский спрос есть, он активный. Может быть не такой, как был весной. Но тем не менее минимум 15 тыс. кв. м. здесь в квартале мы закрываем систематически», — добавил П. Петриченко.







Продажи квартир в доме № 41 на улице Академика Парина стартуют с 1 октября. Они попадают под все ипотечные программы, в которых участвует «РСГ-Академическое». Также предусмотрены покупка по 100% оплате и Trade-in бронирование квартиры на 30 дней.



Напомним, что Академический район в Екатеринбурге — первый мегапроект комплексного развития территории (КРТ) на Урале. Реализует его Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») — один из участников госпрограммы стимулирования жилищного строительства («Стимул»). В рамках нее в районе строят школы, детские сады, участки дорожной сети. Помимо этого, в числе объектов капитального строительства в Академическом районе появится медицинский кластер.



Фото предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»