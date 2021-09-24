Экс-депутата Екатеринбургской гордумы Игоря Плаксина приговорили к шести годам колонии за хищение 2,5 млрд рублей

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал бывшего депутата гордумы Екатеринбурга девелопера Игоря Плаксина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Игорь Плаксин, являясь владельцем строительного бизнеса, привлекал средства пайщиков и дольщиков для строительства ЖК «Первый Николаевский» и ЖК «Новый Уктус» в Екатеринбурге, но не смог выполнить свои обязательства. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 2,3 млрд руб.
Добавим, что строительство ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге было приостановлено в конце 2016 года. В результате пострадали 780 дольщиков. При строительстве ЖК «Новый Уктус» паевые договоры были заключены со 194 пайщиками.
Также И. Плаксина признали виновным в хищении 258 млн руб. при выполнении работ по реконструкции промышленных мощностей АО «Завод «Пластмасс» в Копейске.
Дело было расследовано сотрудниками ГСУ ГУ МВД областного главка. Для возмещения ущерба, причиненного пайщикам, был наложен арест на три офисных помещения, принадлежащих Плаксину, а также на 11 единиц транспортных средств, зарегистрированных на подконтрольные ему фирмы. В ходе расследования было проведено 167 судебных экспертиз, допрошены 829 потерпевших и более 100 свидетелей. Следователями полиции изъяты и проанализированы более 10 000 листов банковских и финансовых документов. Часть денежных средств обманутых дольщиков, по предварительным данным, уходила на содержание магазина спутницы жизни обвиняемого. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Гособвинение запросило для Игоря Плаксина семь лет условно с испытательным сроком в пять лет. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял более жесткое решение. И. Плаксину назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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