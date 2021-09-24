В Свердловской области просроченная задолженность по зарплате за месяц выросла почти на 30%

В Свердловской области просроченная задолженность по зарплате на 1 сентября 2021 года составила 42,4 млн руб., что на 29,1% больше по сравнению с показателем 1 августа этого года. Об этом сообщает Росстат.



В целом по стране на 1 сентября этого года суммарная задолженность по зарплате составила 1 млрд 327,4 млн руб., что на 13,7% меньше по сравнению с 1 августа.



По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 44,3%; строительство — 17,2%; транспорт, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — по 9,4%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 6,1%; добыча полезных ископаемых — 4%.