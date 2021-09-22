Свердловский арбитраж возобновил рассмотрение иска администрации Екатеринбурга к шансонье Александру Новикову

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Арбитражный суд Свердловской области возобновил рассмотрение иска администрации Екатеринбурга к художественному руководителю Театра эстрады, шансонье Александру Новикову.



Заявление о взыскании с А. Новикова 1 млн 884 тыс. 701 руб. из-за «необоснованного обогащения» было зарегистрировано в апреле текущего года. В июне рассмотрение дела было приостановлено.



Напомним, что ранее властям Екатеринбурга удалось отсудить у А. Новикова 312 тыс. руб. По мнению горадминистрации, худрук Театра эстрады необоснованно обогатился при пользовании зданием на улице Малышева, 38.