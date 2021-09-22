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22.09.2021

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,3%

По состоянию на 22 сентября в Свердловской области официально зарегистрирован 27 тыс. 471 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 21 сентября число безработных составляло 27 тыс. 900 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 429 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,3%.

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