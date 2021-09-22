УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
22.09.2021

В России биржевая стоимость бензина АИ-95 обновила антирекорд

УрБК, Москва, 22.09.2021. Стоимость бензина вида АИ-95 составила 60 тыс. 176 руб. за т на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Это новый антирекорд, сообщает РИА «Новости».

Цена бензина по результатам торгов в среду выросла на 0,6%. Отметим, что в прошлый раз своего исторического максимума она достигла 22 июля — 60 тыс. 028 руб. за т.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.08.2021 ФАС и Минэнерго рекомендовали повысить объемы продаж бензина и дизтоплива на бирже

УрБК, Москва, 16.08.2021. Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердили рекомендации по ...

12.08.2021 Оптовая цена бензина АИ-92 на бирже обновила исторический максимум

УрБК, Москва, 12.08.2021. Оптовая цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже ...

18.06.2020 В России резко выросли биржевые цены на бензин марки АИ-95

Цены на бензин марки АИ-95 по итогам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня достигли ...

18.06.2020 В России резко выросли биржевые цены на бензин марки АИ-95

УрБК, Москва, 18.06.2020. Цены на бензин марки АИ-95 по итогам торгов Санкт-Петербургской международной ...

05.08.2013 Средняя стоимость бензина в Екатеринбурге составила 29,25 рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2013. Средняя стоимость автомобильного бензина в Екатеринбурге на 29 июля 2013 года составила ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18