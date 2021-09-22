В России биржевая стоимость бензина АИ-95 обновила антирекорд

УрБК, Москва, 22.09.2021. Стоимость бензина вида АИ-95 составила 60 тыс. 176 руб. за т на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Это новый антирекорд, сообщает РИА «Новости».
Цена бензина по результатам торгов в среду выросла на 0,6%. Отметим, что в прошлый раз своего исторического максимума она достигла 22 июля — 60 тыс. 028 руб. за т.
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