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22.09.2021

ЕВРАЗ запускает в Новокузнецке и Междуреченске программу по обучению школьников навыкам социального проектирования

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. ЕВРАЗ совместно с городскими администрациями запускает в Новокузнецке и Междуреченске новый социальный проект — программу развития детских проектных инициатив «Люди будущего».

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, эта программа направлена на обучение школьников старших классов навыкам социального проектирования, предполагает вовлечение подростков в процесс развития родных городов.

ЕВРАЗ запускает в Новокузнецке и Междуреченске программу по обучению школьников навыкам социального проектирования

В программе примут участие 28 образовательных учреждений Новокузнецка и Междуреченска. На базе каждой школы сформированы команды старшеклассников, которые до конца этого года пройдут фиджитал-курс, который совмещает очное и онлайн-обучение. Руководить проектной деятельностью подростков будут школьные кураторы. Обучать команды в онлайн-формате будут эксперты регионального и федерального уровней. Затем участники оформят свои инициативы в проекты. В период с января по апрель 2022 года команды приступят к их реализации.

«Мы хотим, чтобы образ будущего у старшеклассников ассоциировался с городами, где они растут. Чтобы они учились мыслить стратегически, решая социальные проблемы, умели привлекать и формировать команды единомышленников. Наша задача — сделать так, чтобы на выходе у каждой команды был готов сильный проект, который можно масштабировать, заявлять на грантовые конкурсы городского, регионального и федерального уровня», — отметил руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко.

ЕВРАЗ запускает в Новокузнецке и Междуреченске программу по обучению школьников навыкам социального проектирования

На первом этапе для кураторов и старшеклассников будут организованы фиджитал-сессии. Тренеры программы «Люди будущего» познакомят педагогов с инструментами вовлечения старшеклассников в работу над проектом. А ребята изучат успешные практики и приступят к проработке идей для собственных проектов.

Отмечается, что презентация итогов программы «Люди будущего» состоится весной 2022 года.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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