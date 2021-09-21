На шахте «Усковская» Распадской угольной компании заложили устье первой горной выработки пласта 48

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. На шахте «Усковская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) с поверхности заложили устье первой горной выработки нового пласта 48.
Как сообщает пресс-служба компании, строительство нового уклона ведет бригада участка № 18 Ольжерасского шахто-проходческого управления (ОШПУ). Для проведения горно-капитальных выработок работники «Усковской» передали коллегам из Междуреченска обновленный проходческий комбайн КП-21.
«Событие важно для предприятия: первую угольную лаву нового пласта ввели в конце 2020 года, но до сих пор все выработки проводили, не выходя на поверхность, с предыдущего пласта 50. Это будет центральный магистральный уклон для доставки материалов и проветривания будущей лавы 48-04», — говорится в сообщении.
Новую подземную магистраль с удобными транспортными развязками и остановками откроют на шахте в марте 2022 года.
На промплощадке уже выстроили металлический каркас и забетонировали устье будущей выработки. До конца октября установят новые электроподстанцию, вентиляторную установку, водонасосную станцию.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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