Как выбрать поставщика сварочных электродов и не прогадать?

Технические характеристики и соответствие свойствам материалов для сварки — основные факторы выбора электродов. Когда речь идет о поставках крупных оптовых партий, тем более в рамках тендерных закупок, к общеизвестным критериям добавляется не менее важный параметр — выбор поставщика.



Субъективность фактора налицо, однако неграмотное решение вопроса уже привело не одного заказчика к крупным проблемам: от несоответствия электродов поставленным производственным задачам до низкого качества товаров, существенного увеличения стоимости и, как следствие, угрозе рентабельности всего проекта.



