Как выбрать поставщика сварочных электродов и не прогадать?
Технические характеристики и соответствие свойствам материалов для сварки — основные факторы выбора электродов. Когда речь идет о поставках крупных оптовых партий, тем более в рамках тендерных закупок, к общеизвестным критериям добавляется не менее важный параметр — выбор поставщика.
Субъективность фактора налицо, однако неграмотное решение вопроса уже привело не одного заказчика к крупным проблемам: от несоответствия электродов поставленным производственным задачам до низкого качества товаров, существенного увеличения стоимости и, как следствие, угрозе рентабельности всего проекта.
Описанные случаи единичны, но имели место быть. Чтобы не влететь в копеечку и обеспечить производство качественными расходными материалами в необходимом количестве, лучше купить электроды оптом у ответственного и надежного поставщика. Где такого искать? Есть три варианта решений:
— обратиться в отдел оптовых поставок известной торговой сети;
— сотрудничать с комплексным поставщиком метизов;
— закупать сварочные электроды оптом непосредственно у производителя.
Очевидно, что все варианты в России легко доступны и открыты для заинтересованных компаний. Какой способ закупок более предпочтителен — попробуем разобраться.Насколько выгодно покупать электроды у оптовика
Крупные торговые сети изначально настроены на эффективную работу с оптовиками. Компании с огромными торговыми оборотами обладают главным — большими складскими резервами, поэтому способны представить электроды от производителей из России и из-за рубежа в огромном ассортименте. Скорее всего, каждый, кто заинтересован в покупке материалов, таким образом решит вопрос с поставками, даже если потребуются редкие марки электродов.
Второй положительный момент — это отрегулированные налаженные каналы поставок и в целом отличная транспортная и складская логистика. Но…
Обладая огромным складским потенциалом, компании не имеют физической возможности содержать штат специалистов, владеющих информацией о характеристиках каждого конкретного товара на профессиональном уровне. То есть, вам вряд ли дадут ценный совет по выбору недорогих, но качественных электродов для сварки, например, нержавейки или других металлов/неметаллов.
Другие минусы.
— Цена на электроды — она по факту будет выше, чем у производителя, так как в стоимость закладывают цену других процессов (доставки, работы сотрудников, хранения). Возможно, в розничном исчислении разница и незаметна, но когда речь идет о крупных партиях, разрыв может оказаться ощутимым.
— Всегда есть шанс купить лежалый товар, который хранили в условиях, несоответствующих заданному регламенту по температуре, влажности. Поэтому поставщик не может гарантировать 100% качества продукта.
— Гарантийные случай разбираются долго, так как продавец и производитель — это две разные конторы.Плюсы и минусы сотрудничества с комплексными продавцами метизов
Кроме электродов здесь можно купить все, что требуется для сбора конструкций. Так вы сэкономите время на поставках разных партий товаров от разных поставщиков, да и вести документооборот в таком случае будет удобнее.
Если рассматриваете именно этот способ поставок, лучше искать специализированный магазин, например, по продаже сварочного оборудования и материалов. Скорее всего, тут работают грамотные специалисты-консультанты, способные оказать помощь при выборе электродов. Если на вашем предприятии закупками занимается менеджер с экономическим образованием, помощь грамотного консультанта ему потребуется.
Минусы этого способа поставок:
— не всегда большой ассортимент: некоторые продавцы сотрудничают с одним-двумя производителями, поэтому в каталоге может и не быть электродов, которые вам нужны;
— региональная привязанность: не в каждой локации есть такой специализированный магазин, большая удаленность от объекта накладывает дополнительные расходы на доставку;
— вариант больше подходит для розничных и мелкооптовых покупателей, потому что на складе вряд ли хранятся партии электродов конкретной марки в огромном количестве.Покупка у производителя
Налаживание оптовых поставок электродов напрямую от производителя — самый выгодный вариант по всем отмеченным критериям. Какие марки вам нужны? Распространенные МР-3
или узкоспециализированные, для выполнения редких операций — у изготовителя на складе есть все и в необходимом количестве. Для тендерных покупателей открываются отличные перспективы поставок больших партий товаров на постоянной основе — все в рамах договора. У вас нет вероятности купить товар несоответствующей марки или качества: на заводе работают настоящие спецы сварочного дела. В их интересах — создать налаженный канал продаж и работать свами на постоянной основе.
Преимущества работы с производителем:
— стартовая цена на электроды: вы покупаете материалы по себестоимости;
— способность освоить любой объем;
— весь ассортимент — в наличии;
— высокий уровень ответственности: производитель и продавец — одно лицо, потому гарантии качества стабильные;
— отсутствуют траты на доставку, так как большинство комбинатов имеют обширную сеть представительств в каждом регионе;
— консультации по выбору электродов;
— официальное оформление договоров;
— льготы при покупке больших оптовых партий.
Остается решить вопрос с выбором производителя. Обратите внимание на отзывы, репутацию завода, местонахождение.
В наше время удобнее и дешевле работать с отечественными производителями, и дело не только в поддержке российского бизнеса. Покупать товары у нас дешевле, так как нет затрат на транспортировку и растаможку. Также не существует границ, связанных с пандемией, другими катаклизмами, в том числе политического характера. С российскими производителям удобнее договариваться, а также предъявлять взыскания в случае невыполнения обязательств.
Все отмеченные преимущества вы обнаружите при сотрудничестве с ведущим предприятием РФ по производству электродов — Магнитогорским электродным заводом
.Ответственный поставщик электродов — Магнитогорский электродный завод
Как самостоятельное подразделение в составе Метизно-металлургического завода предприятие начало функционировать в 1949 году. За годы работы компания наращивала темпы производства, занималась освоением новых марок продукции. В настоящее время МЭЗ ежемесячно отгружает более 1000 тонн материалов. Номенклатура продукции сегодня включает в себя 35 наименований товаров, охватывающих практически все потребности отрасли.
Начиная с 2020 года, предприятие приступило к модернизации основных производственных узлов. В результате объем готовой продукции планируется повысить до отметки в 1,2 тонн в месяц.
Примерно 70% выпускаемой продукции приходится на электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей. Примерно 80% товаров остается на внутреннем рынке, 20% идет на экспорт. Электроды с маркировкой МЭЗ пользуются спросом ввиду высокого качества, технологичности и доступной стоимости.