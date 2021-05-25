Жителя Сысерти арестовали на 12 суток за уклонение от уплаты 28 штрафов ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Суд в Сысерти арестовал на 12 суток местного жителя из-за неуплаты 28 штрафов ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.
Исполнительные производства о взыскании штрафов были возбуждены Сысертским районным отделением судебных приставов. Должник уклонялся от явки к судебным приставам и задолженность по административным штрафам не оплачивал.
В связи с неуплатой административных штрафов в предусмотренный законом срок в отношении должника составлено 28 протоколов в связи с наличием состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».
По результатам рассмотрения протоколов мировой суд подверг правонарушителя административному аресту на 12 суток. В настоящее время должник отбывает наказание, уточняют в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
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