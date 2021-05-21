Число выданных автокредитов в Свердловской области в апреле выросло на 21%

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. В Свердловской области в апреле 2021 года выдали 4 тыс. 106 автомобильных кредита, что на 21,4% больше уровня предыдущего месяца, говорится в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».
В целом по стране число выданных автокредитов за месяц выросло на 16,9%, до 105,8 тыс. штук.
«В апреле было выдано рекордное количество автокредитов. При этом основную роль в увеличении темпов выдачи автокредитов и автопродаж в прошлом месяце сыграли ожидание роста процентных ставок и цен на автомобили», — заявил гендиректор НБКИ Александр Викулин.
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