Свердловским магазинам «Пятерочка» и «Перекресток» запретили продавать алкоголь

Более чем в 140 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в Свердловской области приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкоголя.



Как указывается в реестре, размещенном на сайте Росалкогольрегулирования, решение о приостановлении лицензии было принято 24 мая в отношении АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».



Информацию об отзыве лицензии у торговых сетей УрБК подтвердили в свердловском минАПК.



«Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в рамках осуществления полномочий по контролю в области розничной продажи алкогольной продукции в деятельности торговой сети были выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», а также несоблюдение условий, предусмотренных лицензией на розничную продажу алкогольной продукции, что явилось основанием для приостановления действия лицензии в соответствии с требованиями закона. Как только нарушения будут устранены, лицензия на осуществление деятельности на розничную продажу алкогольной продукции будет возобновлена», — сказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.



По информации УрБК, на 26 мая приостановлена продажа алкоголя в магазинах, расположенных в Екатеринбурге, Березовском, Первоуральске, Верхней Пышме, Серове, Ревде и других муниципалитетах региона.



В Х5 Retail Group (владеет сетями «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка») ограничение продажи алкоголя в магазинах на Урале не прокомментировали.