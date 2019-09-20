Прокуратура через суд отменила покупку двух Toyota Camry для нужд администрации Талицы

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Прокуратура Талицкого района в суде признала недействительной закупку двух автомобилей Toyota Camry для нужд администрации муниципалитета.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, МКУ «Управление по транспортному и техническому обслуживанию» в Талице по результатам аукциона заключило муниципальный контракт на поставку двух иномарок стоимостью более 3,5 млн руб. Но при изучении аукционной документации надзорное ведомство установило, что техническим характеристикам поставляемого товара, соответствует только модель одна определенного производителя, что является нарушением требований федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и свидетельствует об ограничении количества участников закупки.
«По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании результатов аукциона и заключенного контракта недействительными и применении последствий недействительности сделки», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования прокурора и возложил на муниципальное учреждение обязанность передать автосалону автомобили. На продавца иномарок возложена обязанность вернуть муниципальному учреждению ранее уплаченные денежные средства.
Судебный акт не вступил в законную силу, уточняют в прокуратуре Свердловской области.
Как сообщал УрБК, ранее прокуратура через суд отменила закупку иномарки Toyota Camry за 2,2 млн рублей для нужд администрации Тавды. А также закупку автомобиля Mitsubishi Outlander администрации Горноуральска.
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