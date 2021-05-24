В партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» предложили отменить льготы при вывозе сырья за рубеж

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Отмена возмещения НДС при экспорте природных ресурсов может стать одним из источников средств для выплат справедливого базового дохода. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил руководитель сети Центров защиты прав граждан, председатель Совета свердловского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Андрей Кузнецов.



Ранее в партии предложили вынести на общественное обсуждение законопроект, согласно которому предлагается ввести в России регулярные выплаты гражданам со стороны государства.



По слова А. Кузнецова, одними из источников финансирования таких выплат могли бы стать доходы от оборота и продажи спирта в стране, а также отмена возмещения НДС экспортерам сырья.



«Введение справедливого базового дохода требует перестройки всей экономики страны. Источниками средств для таких выплат, могла бы стать монополия на оборот и производство этилового спирта, то есть доходы от всего этого государство должно взять в бюджет. Также мы предлагаем отменить льготы при вывозе сырья из страны, как это сделал Китай. Китай отказался возвращать НДС тем, кто вывозит сырье, а возвращает его тем, кто вывозит товар. У нас в стране вывозится нефть, газ, древесина и экспортеры получают возврат из бюджета налога на добавленную стоимость. Только по нефтегазовому сектору эта сумма составляет 2,5 трлн руб., вот вам дополнительный источник доходов», — сообщил А. Кузнецов.



Сейчас в экономике России преобладает продажа сырья, и государство это стимулирует, хотя доходы от продажи итак достаточно крупные и не требуют возмещения НДС, уточнил А. Кузнецов.



По мнению членов партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ», справедливый базовый доход (СБД) — это ежемесячная безусловная выплата всем гражданам России в размере около МРОТа. Она позволит гражданам уверенно чувствовать себя в условиях пандемийного кризиса, устранит нависшую над миллионами угрозу нищеты. СБД особенно актуален для почти 18 млн граждан России, живущих за чертой бедности (около 12% населения).