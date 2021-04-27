ЕВРАЗ НТМК усиливает экологический контроль

ЕВРАЗ НТМК направил около 30 млн руб. на приобретение нового оборудования для ведения экологического контроля. Покупка техники позволит более точно проводить замеры, наблюдения и анализы для принятия мер по снижению нагрузки на окружающую среду, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
«Для забора проб воздуха и газопылевых потоков приобретены современные зонды, пробоотборники, газоанализаторы. По сравнению с устройствами прошлых поколений, новые — более точные, удобные и функциональные, имеют расширенный диапазон измерений. Компактный блок контроля пробоотбора выполняет замеры, которые ранее проводились тремя отдельными приборами», — говорится в сообщении.
Для подготовки проб и анализа собранных данных приобретен автоматизированный аппаратный комплекс, современные приборы и вспомогательное оборудование: культиваторы, микроскоп, центрифуга, хроматограф. Для безопасной работы с реактивами используют вытяжные шкафы. Сами реактивы хранятся в фармацевтическом холодильнике, в камерах с разной температурой, как требуется по технологии.
Для проведения выездных замеров приобретена специальная передвижная лаборатория для контроля состояния атмосферы в зоне влияния предприятия и в жилых кварталах Нижнего Тагила. Лаборатория оснащена серьезным набором различной аппаратуры, которая позволяет отбирать и анализировать состояние воздуха по более чем 10 параметрам на месте, не возвращаясь в стационарную лабораторию. Автоматический анализатор определяет содержание веществ в воздухе, бортовой компьютер фиксирует точки, в которых произведены замеры. Также лаборатория оснащена холодильником для сохранения проб в жаркую погоду. Передвижной экологический патруль берет замеры в 4-5 точках, которые выбираются в зависимости от направления ветра — с подветренной стороны комбината. Для определения направления ветра передвижная лаборатория оснащена собственной метеостанцией.
«Вопрос экологии — один из важнейших для ЕВРАЗа, компания уделяет огромное внимание развитию данного направления. Кроме реализации значительного числа природоохранных мероприятий, мы развиваем собственную эколого-аналитическую базу. Это позволяет контролировать влияние производства на природную среду города, давать точную информацию о выбросах технологам цехов, чтобы они незамедлительно приняли корректирующие меры при отклонении от установленных норм. С новым оборудованием мы будем делать это быстрее и точнее», — отмечает начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Светлана Неугодникова.
Отметим, что ЕВРАЗ НТМК регулярно реализовывает крупные природоохранные проекты. Так, в конце апреля текущего года комбинат завершил модернизацию ливневой и канализационной насосных станций, что позволило исключить сброс сточных вод коксохимического производства. В этот проект компания вложила более 160 млн руб. После проведения работ производительность станции возросла до 600 кубометров в час.
В рамках технического перевооружения были установлены три новых агрегата. Также внедрена автоматическая система управления и созданы необходимые для работы оборудования условия по температуре и влажности.
Кроме того, проведен ремонт здания, а также заменены система внешнего и внутреннего электроснабжения и грузоподъемные механизмы. Для перекачки стоков от канализационной насосной станции № 17 установлены новые напорные канализационные водоводы, это привело к полному прекращению утечек воды и исключает внеплановые остановки.
На ливневой насосной станции, аккумулирующей и распределяющей ливневые стоки коксохимического производства, выполнен ремонт технологических трубопроводов, проведен ремонт здания станции, отопления и вентиляции, автоматизирована система управления, смонтирована брызгальная система для охлаждения воды, которая позволяет увеличить потребление воды на собственные нужды и приводит к снижению объема сточных вод.
«Этот проект не только дает ощутимый экологический эффект производству, но и позволяет значительно снизить затраты комбината в области водных ресурсов», — заявил директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин.
Он пояснил, что работа по переходу ЕВРАЗ НТМК на полностью замкнутый цикл водоснабжения продолжается.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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