Образование в Екатеринбурге может стать бесплатным

Свердловская область может стать пилотным регионом по внедрению системы полностью бесплатного образования. С такой инициативой во время визита в Екатеринбург выступил председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов. Также 21 мая, во всероссийский день проведения последних звонков, он презентовал партийную программу по реформированию всей системы образования в стране. Впервые столь масштабная реформа была представлена не в Москве, а в Екатеринбурге.



Впервые о возможности сделать Свердловскую область территорией бесплатного образования было заявлено 20 мая, во время встречи председателя партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ», руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной думе Сергея Миронова и руководителя сети Центров защиты прав граждан, председателя Совета свердловского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Андрея Кузнецова с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.



«Я предлагаю Вам подумать над идеей создания в регионе территории полного бесплатного образовательного цикла. Мы готовы к взаимодействию в этом вопросе. И более того, мы предлагаем Вам сделать это таким пилотным проектом для всей страны, чтобы показать, что бесплатное, качественное социально-ориентированное образование — это мощнейший рычаг экономического роста, что это возможно и это позволит Свердловской области и в целом нашей стране выйти на новый качественный уровень развития и процветания», — приводит Андрей Кузнецов слова Сергея Миронова.







На следующий день, 21 мая, Сергей Миронов провел в Екатеринбурге брифинг, посвященный комплексной реформе образования, которую предлагает фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной думе. Соответствующие законопроекты были внесены в нижнюю палату федерального парламента в этот же день.



«Образование в нашей стране, пройдя через жернова реформ и оптимизаций, превратилось из социальной сферы и из важнейшей социальной гарантии в полигон для поборов. Сегодня плата за все, что можно, становится постоянным атрибутом жизни в школах, а число платных мест в вузах достигает уже 60%. В наших школах не хватает 150 тысяч учителей, а большинство педагогов получают нищенские оклады. Число аспирантов и молодых преподавателей в наших вузах сократилось за последние годы на четверть. При этом скромные доходы преподавателей не идут ни в какое сравнение с миллионными заработками ректоров вузов», — отметил Сергей Миронов.







Для изменения ситуации партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» предлагает пакет из трех законопроектов.



Первый нацелен на декоммерциализацию образования и изменение основных принципов отношения к процессу обучения. По мысли авторов проекта, образование должно перестать быть «платной услугой», а учитель — «продавцом знаний». Задачей школы и университета должно стать обучение и воспитание полноценных, всесторонне развитых членов общества. Для этого закон, представленный Сергеем Мироновым, предлагает закрепить положение Конституции о бесплатном и общедоступном образовании, запретить все виды получения платы от родителей в школе и сделать первое высшее образование полностью бесплатным.



«В нашем законе мы подчеркиваем, что образование — не услуга, которую можно продать избранным и подороже. Это базовая гарантия государства. И мы прописываем обязанность федеральных органов власти обеспечивать доступность и бесплатность образования. Для обеспечения этого предлагаем увеличить государственные расходы на образование на уровне не менее 7% ВВП».



Также закон предполагает изменение системы управления школами и вузами. Во главе учебных организаций предполагается поставить органы общественного самоуправления: ученый или педагогический совет, общее собрание педагогических работников и учащихся. Также закон делает невозможным произвольную оптимизацию системы образования или внедрение разного рода экспериментов, таких как дистанционное обучение. Сделать это можно будет только с согласия большинства учащихся и педагогов.



Второй законопроект направлен на изменение статуса профессии преподавателей за счет увеличения оплаты труда, социальных гарантий и льгот.



«Средняя зарплата педагога должна составлять, как минимум, 200% от средней зарплаты в регионе. Мы также прописываем достойный уровень доплат за ученые степени и звания, а также за классное руководство. Мы закрепляем права педагогов на внеочередное обеспечение жильем, на досрочную пенсию, на сокращенную рабочую неделю не более 36 часов. Из них учебная нагрузка — не более 20 часов», — говорит Сергей Миронов.







Третий законопроект защищает права учащихся, прежде всего — право на стипендию. Документ предлагает изменить ее смысл — сделать стипендию не стимулирующей выплатой, а средствами, необходимыми для обеспечения достойного уровня жизни во время обучения. Минимальная стипендия не может быть меньше прожиточного минимума в регионе. При этом плата за общежитие не может превышать 10% от минимальной стипендии. Также закон гарантирует работающим студентам право на сокращенный рабочий день.



«Законопроект также защищает наших граждан от поборов в системе образования. Мы утверждаем, что содержание детей в интернатах, в группах продленного дня — должно быть полностью бесплатно для родителей, если речь о государственных и муниципальных учреждениях. Что касается платы за детсады, родители могут платить не более 20% от необходимых затрат на присмотр и уход за ребенком, остальное должно компенсировать государство», — считает председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».



Отметим, что законопроект неслучайно представлен в Екатеринбурге. На брифинге Сергей Миронов еще раз подчеркнул, что предлагает сделать Свердловскую область пилотным регионом, в котором все государственное образование должно стать полностью бесплатным.



«Урал с его огромным научным и образовательным потенциалом заслужил честь первым испытать на себе такую реформу. Екатеринбург — динамичный город с современной инфраструктурой, сюда поедут учиться со всей страны и из-за рубежа. А нам, как партии социалистов, пилотный проект Екатеринбурга как центра бесплатного образования интересен тем, что мы на деле покажем, что качественная, бесплатная, справедливая система образования — это возможно, и это ведет к процветанию, реальному возрождению уникального потенциала нашей страны», — председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов.



«Свердловская область станет идеальной площадкой для введения полного бесплатного образования. Сегодня у нас уже создан мощный научный и образовательный кластер, в регионе работает 25 вузов и 19 филиалов высших учебных заведений, множество исследовательских институтов и отделение Российской академии наук. Сегодня число студентов в Свердловской области составляет порядка 120 тысяч человек. Серьезные инфраструктурные вложения делаются в рамках подготовки к Универсиаде 2023 года, после которой учебным заведениям отойдет студенческий кампус и другие инфраструктурные объекты. Все это создает прекрасную площадку для реализации проекта по полному бесплатному образованию. А оно, в свою очередь, даст новый импульс развитию экономики региона, обеспечит поток со всей страны и из-за рубежа активных, талантливых сил, создаст новые рабочие места, расширит покупательский, потребительский потенциал» — подчеркнул председатель Совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области Андрей Кузнецов.