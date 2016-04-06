Образование в Екатеринбурге может стать бесплатным

Свердловская область может стать пилотным регионом по внедрению системы полностью бесплатного образования. С такой инициативой во время визита в Екатеринбург выступил председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов. Также 21 мая, во всероссийский день проведения последних звонков, он презентовал партийную программу по реформированию всей системы образования в стране. Впервые столь масштабная реформа была представлена не в Москве, а в Екатеринбурге.
Впервые о возможности сделать Свердловскую область территорией бесплатного образования было заявлено 20 мая, во время встречи председателя партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ», руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной думе Сергея Миронова и руководителя сети Центров защиты прав граждан, председателя Совета свердловского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Андрея Кузнецова с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
«Я предлагаю Вам подумать над идеей создания в регионе территории полного бесплатного образовательного цикла. Мы готовы к взаимодействию в этом вопросе. И более того, мы предлагаем Вам сделать это таким пилотным проектом для всей страны, чтобы показать, что бесплатное, качественное социально-ориентированное образование — это мощнейший рычаг экономического роста, что это возможно и это позволит Свердловской области и в целом нашей стране выйти на новый качественный уровень развития и процветания», — приводит Андрей Кузнецов слова Сергея Миронова.
На следующий день, 21 мая, Сергей Миронов провел в Екатеринбурге брифинг, посвященный комплексной реформе образования, которую предлагает фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной думе. Соответствующие законопроекты были внесены в нижнюю палату федерального парламента в этот же день.
«Образование в нашей стране, пройдя через жернова реформ и оптимизаций, превратилось из социальной сферы и из важнейшей социальной гарантии в полигон для поборов. Сегодня плата за все, что можно, становится постоянным атрибутом жизни в школах, а число платных мест в вузах достигает уже 60%. В наших школах не хватает 150 тысяч учителей, а большинство педагогов получают нищенские оклады. Число аспирантов и молодых преподавателей в наших вузах сократилось за последние годы на четверть. При этом скромные доходы преподавателей не идут ни в какое сравнение с миллионными заработками ректоров вузов», — отметил Сергей Миронов.
Для изменения ситуации партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» предлагает пакет из трех законопроектов.
Первый нацелен на декоммерциализацию образования и изменение основных принципов отношения к процессу обучения. По мысли авторов проекта, образование должно перестать быть «платной услугой», а учитель — «продавцом знаний». Задачей школы и университета должно стать обучение и воспитание полноценных, всесторонне развитых членов общества. Для этого закон, представленный Сергеем Мироновым, предлагает закрепить положение Конституции о бесплатном и общедоступном образовании, запретить все виды получения платы от родителей в школе и сделать первое высшее образование полностью бесплатным.
«В нашем законе мы подчеркиваем, что образование — не услуга, которую можно продать избранным и подороже. Это базовая гарантия государства. И мы прописываем обязанность федеральных органов власти обеспечивать доступность и бесплатность образования. Для обеспечения этого предлагаем увеличить государственные расходы на образование на уровне не менее 7% ВВП».
Также закон предполагает изменение системы управления школами и вузами. Во главе учебных организаций предполагается поставить органы общественного самоуправления: ученый или педагогический совет, общее собрание педагогических работников и учащихся. Также закон делает невозможным произвольную оптимизацию системы образования или внедрение разного рода экспериментов, таких как дистанционное обучение. Сделать это можно будет только с согласия большинства учащихся и педагогов.
Второй законопроект направлен на изменение статуса профессии преподавателей за счет увеличения оплаты труда, социальных гарантий и льгот.
«Средняя зарплата педагога должна составлять, как минимум, 200% от средней зарплаты в регионе. Мы также прописываем достойный уровень доплат за ученые степени и звания, а также за классное руководство. Мы закрепляем права педагогов на внеочередное обеспечение жильем, на досрочную пенсию, на сокращенную рабочую неделю не более 36 часов. Из них учебная нагрузка — не более 20 часов», — говорит Сергей Миронов.
Третий законопроект защищает права учащихся, прежде всего — право на стипендию. Документ предлагает изменить ее смысл — сделать стипендию не стимулирующей выплатой, а средствами, необходимыми для обеспечения достойного уровня жизни во время обучения. Минимальная стипендия не может быть меньше прожиточного минимума в регионе. При этом плата за общежитие не может превышать 10% от минимальной стипендии. Также закон гарантирует работающим студентам право на сокращенный рабочий день.
«Законопроект также защищает наших граждан от поборов в системе образования. Мы утверждаем, что содержание детей в интернатах, в группах продленного дня — должно быть полностью бесплатно для родителей, если речь о государственных и муниципальных учреждениях. Что касается платы за детсады, родители могут платить не более 20% от необходимых затрат на присмотр и уход за ребенком, остальное должно компенсировать государство», — считает председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».
Отметим, что законопроект неслучайно представлен в Екатеринбурге. На брифинге Сергей Миронов еще раз подчеркнул, что предлагает сделать Свердловскую область пилотным регионом, в котором все государственное образование должно стать полностью бесплатным.
«Урал с его огромным научным и образовательным потенциалом заслужил честь первым испытать на себе такую реформу. Екатеринбург — динамичный город с современной инфраструктурой, сюда поедут учиться со всей страны и из-за рубежа. А нам, как партии социалистов, пилотный проект Екатеринбурга как центра бесплатного образования интересен тем, что мы на деле покажем, что качественная, бесплатная, справедливая система образования — это возможно, и это ведет к процветанию, реальному возрождению уникального потенциала нашей страны», — председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов.
«Свердловская область станет идеальной площадкой для введения полного бесплатного образования. Сегодня у нас уже создан мощный научный и образовательный кластер, в регионе работает 25 вузов и 19 филиалов высших учебных заведений, множество исследовательских институтов и отделение Российской академии наук. Сегодня число студентов в Свердловской области составляет порядка 120 тысяч человек. Серьезные инфраструктурные вложения делаются в рамках подготовки к Универсиаде 2023 года, после которой учебным заведениям отойдет студенческий кампус и другие инфраструктурные объекты. Все это создает прекрасную площадку для реализации проекта по полному бесплатному образованию. А оно, в свою очередь, даст новый импульс развитию экономики региона, обеспечит поток со всей страны и из-за рубежа активных, талантливых сил, создаст новые рабочие места, расширит покупательский, потребительский потенциал» — подчеркнул председатель Совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области Андрей Кузнецов.
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2016. На ближайшие два года председателем партийного отделения единогласно избран депутат ...29.11.2011 Эсер Сергей Миронов готов бороться за место Дмитрия Медведева
«Если партия окажет мне такое доверие, я готов баллотироваться на пост президента РФ», — заявил лидер партии ...11.07.2011 Сергей Миронов готов стать губернатором Петербурга на определенных условиях
Экс-спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не исключил, что в случае победы СР на ...19.05.2011 Сергей Миронов намерен податься в депутаты Госдумы
Экс-спикер Совета Федерации Сергей Миронов уже в ближайшее время рассчитывает стать депутатом Госдумы, свои мандаты ему ...28.06.2010 Лидер фракции «Справедливая Россия» в Областной Думе Илья Гаффнер: Закон о переводе социальных учреждений с бюджетного финансирования на госзаказ носит антинародный характер
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2010. В Екатеринбурге прошел пикет свердловского регионального отделения партии «Справедливая ...