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Вчера, 12:15

ЕВРАЗ НТМК направил около 30 млн рублей на покупку оборудования для ведения экологического контроля

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. ЕВРАЗ НТМК направил около 30 млн руб. на приобретение нового оборудования для ведения экологического контроля на территории предприятия и в зоне его влияния. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Покупка новой техники позволит более точно проводить замеры, наблюдения и анализы для принятия мер для снижения нагрузки на окружающую среду.

«Для забора проб воздуха и газопылевых потоков приобретены современные зонды, пробоотборники, газоанализаторы. По сравнению с устройствами прошлых поколений, новые — более точные, удобные и функциональные, имеют расширенный диапазон измерений. Компактный блок контроля пробоотбора выполняет замеры, которые ранее проводились тремя отдельными приборами», — говорится в сообщении.

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